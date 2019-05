I liga: Sokół Łańcut o krok od finału 1.ligi!

Znakomity mecz rozegrali w sobotę koszykarze Rawlpug Sokoła. W trzeciej odsłonie półfinałów I ligi zespół z Łańcuta rozgromił Enea Astorię Bydgoszcz 99:79, dzięki czemu w serii do 3 zwycięstw objął prowadzenie 2:1.

Gospodarze słabo prezentowali się jedynie na początku meczu – jeszcze w 7. minucie I kwarty przegrywali 10:17 (m.in. za sprawą Marcina Nowakowskiego). Jednak już w końcówce pierwszej kwarty dali popis swoich umiejętności, zwłaszcza fantastycznej dyspozycji rzutowej z obwodu.

Sygnał do ataku dał Szymon Szymański, który w pierwszych 10 minutach zdobył aż 12 punktów. To w dużej mierze dzięki jego grze, po I kwarcie Sokół, po fantastycznym finiszu, przy biernej postawie gości, prowadził 29:21.

Gospodarze od tamtej pory już do końca kontrolowali przebieg meczu. Imponowali zespołowością, bombardowali Astorię rzutami zza łuku (w całym spotkaniu trafili bardzo dobre 10 z 20 rzutów za 3), skutecznie finalizowali akcje podkoszowe (61,3% celnych rzutów za 2).

W ekipie z Łańcuta brakowało słabych punktów, na szczególne wyróżnienie zasłużyli najskuteczniejszy Wiktor Sewioł (23 pkt i aż 8/10 skuteczności z gry) oraz ulubieniec miejscowej widowni, kapitan Maciej Klima (19 pkt.).

Koszykarze Astorii w ofensywie goście prezentowali się chaotycznie, próbując akcji indywidualnych, czy często nieprzygotowanych rzutów za 3 punkty. Nawet na linii rzutów wolnych wyglądali kiepsko, trafiając zaledwie 11 z 21 rzutów.

Dla gości najwięcej punktów zdobył Michał Aleksandrowicz (14), ale trafił zaledwie 4 z 12 oddanych rzutów. Bardzo zawiódł Grzegorz Kukiełka, do kosza wpadły tylko 3 z jego 11 prób (po pierwszej połowie jego skuteczność wynosiła ledwie 1/7).

– Przed meczem zakładaliśmy, że trzeba szczególnie przypilnować Wiktora Sewioła i Kamila Zywerta. Nasze plany wzięły w łeb, ponieważ trafiali na bardzo wysokiej skuteczności. Straciliśmy za dużo punktów z kontrataku, czy przez gapiostwo – oceniał po meczu trener bydgoszczan Grzegorz Skiba – W ataku chcieliśmy przede wszystkim zdominować strefę podkoszową, ale niestety nam się to nie udało. Mamy materiał do analizy, na pewno do jutrzejszego meczu przystąpimy bardziej zdeterminowani, gdyż stoimy pod ścianą – stwierdził szkoleniowiec Astorii.

Sokół swym zwycięstwem sprawił wielką radość swemu trenerowi Dariuszowi Kaszowskiemu, który z racji niedawnej operacji kolana, wciąż oficjalnie figuruje poza meczowym protokołem. Koszykarze z Łancuta awans do finału mogą wywalczyć już w niedzielę (4. mecz rozpocznie się o 17:30).

KC