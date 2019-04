I znów rozczarowanie w Lublinie – piąty sezon bez playoff…

TBV Start celował w pierwszą ósemkę i raz jeszcze nic z tego nie wyszło. Czas na poważniejsze zmiany w składzie drużyny Davida Dedka, skoro te kosmetyczne, przeprowadzone przed tym sezonem, nie przyniosły pożądanych efektów.

Zawsze w dolnej części tabeli

To już piąty sezon zespołu z Lublina w najwyższej klasie rozgrywkowej – po awansie w 2014 roku. Póki co, ani razu nie udało się awansować do playoff i ten rok pod tym względem przyniósł kolejne rozczarowanie.

Sezon 2014/15 bilans 9-21 14. miejsce

Sezon 2015/16 bilans 4-28 17. miejsce

Sezon 2016/17 bilans 8-24 15. miejsce

Sezon 2017/18 bilans 17-15 9. miejsce

Sezon 2018/19 bilans 13-16 (został 1 mecz do rozegrania), 9. miejsce

To oznacza, że przez 5 lat Start wygrał 51 meczów ze 155 rozegranych. To zaledwie 33% zwycięstw.

Pierwsze lata w PLK były słabe, ale na pewno potrzebne. Klub uczył się wszystkiego, co miało w niedalekiej przyszłości zaprocentować znacznym skokiem w tabeli. Rzeczywiście tak się stało, lublinianie w sezon 2017/18 skończyli z dodatnim bilansem, jednak nie wystarczyło to do awansu do playoff. Apetyt urósł i słusznie, w Lublinie jest wszystko, by była tam drużyna na wysokim poziomie.

Nieudany sezon

Obecny sezon to regres, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw. Trzon drużyny z poprzedniego sezonu pozostał. Udało się go nawet wzmocnić, ale i to nie pomogło w osiągnięciu celu, jakim były playoffy. Kadrowo Start gorszy od MKS-u Dąbrowa Górnicza, czy Legii Warszawa nie jest, stąd można być nieco zawiedzionym, że w Lublinie znów nie będzie playoffów.

Na brak efektu końcowego w postaci miejsca w ósemce złożyło się kilka elementów. Przede wszystkim Start nie potrafił regularnie wygrywać z drużynami niżej notowanymi. To właśnie na przestrzeni całego sezonu odróżniało ich od Legii, czy MKS-u.

Porażki z Treflem Sopot, AZS Koszalin, czy Spójnią Stargard prawdopodobnie pogrzebały ich szanse na awans do playoff. 3 zwycięstwa więcej i w tej chwili Start mógłby grać w ostatniej kolejce o 7. miejsce.









Drugim poważnym powodem był przestrzelony transfer Earvina Morrisa. Amerykanin miał wejść w buty Chavaughna Lewisa, jednak dość szybko okazało się, że poziomem gry daleko mu do poprzednika. W jego miejsce przyszedł Joe Thomasson, który zaliczył znakomity sezon i kto wie, czy jeśli Amerykanin byłby w Lublinie od początku rozrywek, to może Start były w ósemce. Na pewno sprawę utrudniła dłuższa przerwa Marcina Dutkiewicza, wymuszona chorobą. Z pozytywów warto zauważyć postępy ofensywne, jakie zanotował Mateusz Dziemba.

Renowacja, czy gruntowna przebudowa

Start to jeden z tych klubów, który nie lubi zbyt mocno mieszać w składzie latem. Zawodnicy także przywiązują się do tego klubu i grają w nim po kilka lat.

W porównaniu z poprzednim sezonem, w składzie nie zobaczyliśmy tylko dwóch zawodników zagranicznych – Lewisa i Darryla Reynoldsa. Został trzon polski plus James Washington. Do składu dołączyli Devonte Upson i Thomasson (wcześniej Morris). Dodatkowo wzmocniono się Kacprem Borowskim i Antonem Gaddeforsem.

W teorii ten zespół powinien osiągnąć więcej. Dlaczego więc się tak nie stało?

Wydaje się, że ta grupa ludzi ma pewien określony sufit, którego nie jest w stanie przebić – pozostający (i słusznie) na kolejny sezon trener David Dedek zapewne to wie. Wymiana samego lidera na innego niewiele dała i niewiele w przyszłości da. Jestem przekonany, że jeśli Start chce w końcu zagrać w playoff, musi dokonać agresywniejszych ruchów.

Być może większe zmiany w składzie wymusi także zmiana przepisów. Brak obowiązku posiadania dwóch Polaków na parkiecie może oznaczać, że Start zdecyduje się na inną koncepcję budowania składu. Kolejny rok z kosmetycznymi zmianami może poskutkować kolejnym 9. miejscem i kolejnym rozczarowaniem.

Grzegorz Szybieniecki

