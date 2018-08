Ian Baker w Treflu? To może wypalić

Amerykański rozgrywający, po bardzo udanej karierze na uczelni New Mexico State, może zostać nowym graczem klubu z Sopotu – dowiedział się PolskiKosz.pl Ian Baker ma być testowany w najbliższych meczach sparingowych.

Jeśli informacja się potwierdzi, będzie to całkiem obiecujący transfer Trefla. Najlepiej o potencjale Iana Bakera (25 lat, 185 cm) świadczy fakt, że prosto po NCAA, przed poprzednim sezonem, podpisał dwuletni kontrakt z Partizanem Belgrad – a tam nie trafiają przypadkowi gracze. Umowę jednak tuż przed sezonem rozwiązano, gdyż Amerykanin w okresie przygotowawczym złamał nogę. Po rehabilitacji zagrał jeszcze kilka spotkań w G-League, w filialnej drużynie Lakers w South Bay.

Dlatego też, Trefl chciałby przyjrzeć się jego aktualnej dyspozycji fizycznej – przy okazji treningów i sparingów, zanim kontrakt na cały sezon wejdzie w życie. Według docierających do nas informacji, zawodnik może pojawić się na parkiecie już nawet w sobotnim meczu towarzyskim Trefla z Astorią Bydgoszcz.

Baker był jednym z najlepszych graczy New Mexico State w historii tej uczelni. W ostatnim roku gry (2016/17) był liderem zespołu, we wszystkich 33 meczach wychodząc w pierwszej piątce. Notował średnie na poziomie 16.7 punktu, 4.2 zbiórki oraz 4.2 asysty na mecz. Trafiał 39% rzutów z gry. Został wybrany MVP konferencji Western Athletic.

