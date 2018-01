Iberostar liderem – świetna forma Ponitki

Hiszpański zespół wygrał już dziesiąty mecz w Lidze Mistrzów – 93:79 z PAOK Saloniki. Mateusz Ponitka znów zagrał bardzo dobrze, rzucając 16 punktów.

Polski zawodnik kilka dni temu zagrał rewelacyjny mecz w ACB, w wygranym meczu z Estudiantes notując 22 punkty i 11 zbiórek. W środowy wieczór potwierdził, że wysoka forma jest stabilna i nie zamierza zwalniać tempa.

W 23 minuty na parkiecie Mateusz Ponitka trafił 5-8 prób z gry (1 z 2 z dystansu) oraz wszystkie 5 rzutów wolnych. Do 16 punktów w meczu dodał 3 zbiórki, 3 asysty i 2 przechwyty. Dało to bardzo dobry wskaźnik „efficiency” na poziomie 21.

W dotychczasowych rozgrywkach Ligi Mistrzów – 12 spotkań – Polak notuje średnie na poziomie 10.1 punktu i 3.3 zbiórki, trafia 47.1 % rzutów z gry.

Iberostar z bilansem 10-2 prowadzi w grupie B Champions League. Identyczny bilans ma niemiecki Ludwigsburg, ale Hiszpanie wygrali oba mecze z tym rywalem, więc do wygrania grupy wystarczy im równa liczba zwycięstw. Zespół Ponitki zagra jeszcze u siebie z francuskim Chalon (powinien sobie poradzić) i na koniec zaliczy bardzo trudny wyjazd do litewskiej Kłajpedy.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

