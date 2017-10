Iberostar wygrywa w Turcji – Ponitka mocny w Lidze Mistrzów

Udany powrót Mateusza Ponitki do kraju, gdzie ostatnio grał. Jego Teneryfa wygrała mecz z Gaziantep 87:74, a Polak zdobył 14 punktów.

Buty, koszulki, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>

Obrońcy tytułu w Lidze Mistrzów zaczęli sezon od zaskakującej porażki w Ventspils, więc teraz każdy mecz grupowy się liczy. W Turcji wcale nie było łatwo, do przerwy to gospodarze prowadzili 46:40, a o zwycięstwie gości z Hiszpanii przesądziła dopiero ostatnia kwarta, wygrana 20:9.

Mateusz Ponitka tradycyjnie wyszedł w pierwszej piątce i spędził na boisku niecałe 19 minut. Trafił przyzwoite 6-13 rzutów z gry, miał 14 punktów, 4 zbiórki i asystę. Tradycyjnie (co widać na wideo poniżej) nie bał się agresywnie atakować kosza.

Iberostar w Champions League ma teraz bilans 2-1, w następnej kolejce zagra u siebie z włoskim Capo D’Orlando. Wcześniej, w lidze ACB, Ponitkę i jego zespół czeka wyjazd do Andory (niedziela, godz. 12.30), na spotkanie z tamtejszym Morabanc, czyli pojedynek z Przemysławem Karnowskim.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ>>

RW

Buty, koszulki, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>