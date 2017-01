Ice Cube urządza ligę dla emerytowanych gwiazd NBA

Allen Iverson, Chauncey Billups i Jason Williams mają znaleźć się w gronie koszykarzy, którzy w czerwcu zainaugurują rozgrywki BIG3 – ligi dla byłych czołowych zawodników NBA.

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

Rozgrywki ruszą w lecie, a ich format jest zarysowany bardzo wstępnie. W BIG3 ma grać osiem zespołów po pięciu graczy, jeden z nich będzie także trenerem – na boisko wyjdzie trzech zawodników, mecze będą rozgrywane na jeden kosz.

Liga ma być rozgrywana w formie turniejów w różnych miastach USA. W każdym z nich rozgrywane byłyby cztery spotkania, imprezy BIG3 miałyby formę koszykarskich, ale też hip-hopowych festiwali.

Pomysłodawcą jest Ice Cube. – Wymyśliłem to jako fan, który wkurza się, że jego bohaterowie, ulubieni gracze, kończą kariery i już nie grają w kosza. A przecież wielu z tych gości wciąż może to robić na wysokim poziomie, choć oczywiście nie dzień po dniu, nie w takim tempie jak w NBA – mówi raper.

Komisarzem BIG3 ma być Roger Mason – były gracz NBA, ostatnio dyrektor związku zawodowego jej koszykarzy.

Znana jest już także wstępna lista kandydatów do gry. Są na niej Allen Iverson, Chauncey Billups, Rashard Lewis, Jermaine O’Neal, Stephen Jackson, Jason Williams i Kenyon Martin, a do roli trenera szykuje się Gary Payton

Planowana data inauguracji rozgrywek to 24 czerwca.

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>