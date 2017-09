Igor, który nie chciał być hutnikiem – krew, pot i Włocławek

W Mińsku bił się na treningach, za obronę cenił go Sarunas Marciulonis, by trafić do Polski, zakończył karierę. Zdobył pięć srebrnych medali, sędziów straszył białoruską mafią. – Ale na mafioso nie wyglądam, co? – pyta.

Jest symbolem koszykarskiego Włocławka, ale o wielki basket otarł się już w latach 80. w ZSRR – jest z tego samego, 1964 rocznika, co Arvydas Sabonis czy Sarunas Marciulonis. Koszykarzem Provide Włocławek został w 1991 roku, dla Nobilesu, a potem Anwilu grał do 2002. Rok po zakończeniu kariery zdobył w końcu złoto, ale już jako asystent trenera Andreja Urlepa. Ostatnio medal Anwilu – ten z sezonu 2009/10 – to także jego dzieło: wówczas to on prowadził zespół.

Panie i panowie, Igor Griszczuk.

Łukasz Cegliński: Naprawdę było tak, że jako dziecko chodził Pan na zajęcia pływania, ale mama szybko powiedziała: „Dosyć tego sportu, czas na naukę”?

Igor Griszczuk: Pływałem, ale króciutko, może trzy miesiące. Zacząłem chorować, na basen było daleko, więc zanim zacząłem, to już skończyłem.

Skąd się potem wzięła koszykówka?

– Mój pierwszy trener, Michaił Bican, chodził po szkołach i szukał dzieci, które mogłyby trenować. Przyszedł do mojej podstawówki z nauczycielem WF, wybrał pięciu wysokich chłopaków. Ja wtedy byłem wysoki. Powiedziano nam: „Trening jest o 15, zapraszamy”. No i jak przyszedłem, tak zostałem.

Trener Bican podobno najwięcej Panu dał, jeśli chodzi o miłość do koszykówki i charakter.

– On miał takie podejście, jak ja miałem potem i mam teraz – nienawidził przegrywać, zawsze chciał walczyć. Potrafił zachęcić mnie do tej gry, ja pokochałem koszykówkę jako dzieciak, a to jest bardzo ważne. Jak masz kilka, kilkanaście lat i coś naprawdę polubisz, to łatwiej trenować, ciężko pracować. Dla mnie trener Bican w pewnym momencie był kimś wyjątkowym, byłem w niego wpatrzony.

Gdy miał Pan 12 lat, przeniósł się do szkoły sportowej z internatem już dla wyróżniających się zawodników.

– Tam trenera Bicana już nie było, byli inni. Na przykład Michaił Tajec, który prowadził kadrę Białorusi w jednym z młodzieżowych roczników. Wtedy każda republika ZSRR miała swoje reprezentacje, graliśmy w Spartakiadzie Narodów SRR.

Na początku, jak przeszedłem do tej szkoły, byłem jednym z wyższych chłopaków, potem inni mnie przegonili. Był moment, że prawie w ogóle nie rosłem, wszyscy mówili o mnie: „Za mały jest. No szybki, ale za mały”. Ale nadeszło jedno lato, w które urosłem aż 12 cm – wtedy zobaczyli we mnie potencjał. Jak miałem 16 lat, zacząłem grywać w RTI Mińsk, w radzieckiej ekstraklasie.

Jak to było z tymi reprezentacjami w ZSRR – każda republika miała swoją kadrę w każdym roczniku?

– Tak, było bardzo dużo meczów, turniejów. Jeździliśmy po całym kraju, graliśmy z najlepszymi.

Pan jest z rocznika 1964 – tego samego, co np. Arvydas Sabonis czy Sarunas Marciulonis.

– A także Karlis Muiznieks, Igors Miglinieks, Aleksander Wołkow, Walerij Tichonienko – to też mój rocznik. Czy graliśmy razem? No, nie tylko graliśmy. Teraz możemy spokojnie się umówić na kawę.

Na mistrzostwa Europy lub świata powstawała jedna reprezentacja ZSRR – łapał się Pan do niej?

– Nie, nie udawało mi się. Jakoś tak zawsze w tej kadrze było najwięcej Rosjan i Litwinów, na Białorusinów czy graczy z innych republik za bardzo nie stawiano. Ale później, kiedy już byłem takim prawdziwym, dorosłym graczem, to występowałem w drugiej reprezentacji ZSRR, już tej seniorskiej. To było jakoś w połowie lat 80. Ze mną w drużynie byli trochę młodsi Żeńka Paszutin czy Jewgienij Kisurin, ja byłem najstarszy w zespole. Jeździliśmy po całym świecie – do USA, Francji, Włoch.

Był Pan kiedyś na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji?

– Byłem w tym sensie, że jak mieliśmy zgrupowania w bazie olimpijskiej pod Moskwą, to byli tam też gracze pierwszej kadry. Ale nie trenowałem, nie grałem w niej.

Z RTI Mińsk rywalizowaliście z CSKA Moskwa, Żalgirisem Kowno, Dynamem Moskwa, Statybą Wilno – jak wam szło, które zajmowaliście miejsca?

– Największym sukcesem było dla nas piąte miejsce, zwykle zajmowaliśmy pozycje 9-10 na 12 drużyn w lidze.

Siergiej Żełudok, który był z Panem w szkole sportowej, a potem RTI, mówił, że on miał łatwiej, bo był wysoki i ciągnęli go do drużyny. A Panu było trudniej, bo konkurencja na obwodzie w Mińsku była ogromna.

– No, było ciężko. Zawodnicy byli mocni, szczególnie ci starsi. Dzisiaj jest tak, że młody przychodzi do zespołu i mówi, jakie chce pieniądze. Wtedy przychodziłeś, dostawałeś skarpetki i robiłeś wszystko, by znaleźć się w składzie.

Po drodze, w trakcie kariery w RTI, musiał Pan odsłużyć wojsko.

– Najpierw wzięli mnie do CSKA Moskwa, razem z Tiitem Sokkiem, późniejszym mistrzem olimpijskim z Seulu, gdzie zresztą grało wielu innych zawodników z mojego rocznika. Wezwał nas Aleksander Gomelski, przez 30 dni byłem na obozie z CSKA, ale potem trener stwierdził, że odeśle nas do swojego brata, Jewgienija, do Dynama Moskwa. Tam grałem przez dwa lata, to była wyższa półka w porównaniu z RTI, zajmowaliśmy czwarte, piąte miejsce w lidze.

Wojownik. Tak się o Panu przede wszystkim mówi. Owszem, o talencie i umiejętnościach też, ale wszyscy od razu dodają: charakter, wola walki, ambicja. Skąd one się wzięły?

– Na pewno trochę po ojcu, on miał podobny charakter. Przez 40 lat pracował w hucie w Mińsku, jak przychodził do domu, to mówił: „Ucz się dobrze, pracuj jak najlepiej. Jak nie będziesz, to obok mnie w hucie jest miejsce”. Ja mówiłem, że nigdy tam nie będę pracował, odpowiadałem, że będę grał w koszykówkę i tak zarabiał. „Okaże się” – odpowiadał ojciec. A ja chciałem wszystkim, także sobie, udowodnić, że mam rację.

Swoje zrobił też trener Bican i podejście, o którym mówiłem. Ja po prostu w tamtych, trudnych czasach, tak zostałem wychowany – że zawsze trzeba walczyć. Moje podejście było takie: jak wychodzę na boisko, to po to, by wygrać. Po co przegrywać?

Na dodatek u nas była ta wspomniana duża konkurencja. Jeśli ktoś nie dawał od siebie ponad 100 proc., to odpadał. Za tobą stały dziesiątki chętnych.

Siergiej Żełudok mówił, że czasem na treningach lała się krew.

– Tak, to prawda. Nie będę ukrywał, że była walka, nawet się po prostu biliśmy. Podczas treningu, jeśli dochodziło do jakiegoś nieporozumienia, starcia, to proszę bardzo – zostawiało się dwóch ludzi na połowie, niech się biją. I nikt nie patrzył, czy ten ma 30, 23 czy 17 lat.

Często się Panu zdarzały bójki?

– Dorastałem w takiej dzielnicy Mińska, że często wracałem do domu bez guzików, w poszarpanym ubraniu. W tamtych czasach ludzie, młodzież, potrafili wyżywać się za wszystko. Czasem było jak w wojsku. Starszych się szanowało, ale wszystko trzeba było wywalczyć.

Wojowniczości można się nauczyć?

– Nie, tego się nie nauczysz. To albo masz, albo nie.

A co u Pana było ważniejsze – talent czy charakter?

– No jednak talent, bo gdybym go nie miał, to samym charakterem bym tyle nie osiągnął. Ale talent trzeba poprzeć pracą, ciężką pracą, do której potrzebujesz właśnie tej ambicji. Jak masz jedno i drugie, to czujesz pewność siebie, wierzysz, że możesz coś osiągnąć.

Kto był Pana koszykarskim idolem w młodości?

– Mistrz olimpijski, Valdis Valters. Łotysz, który grał w 1988 roku w reprezentacji ZSRR na igrzyskach, a wcześniej był wybierany najlepszym graczem mistrzostw Europy. Świetny rozgrywający, bardzo szybki, z doskonałym pierwszym krokiem. Potrafił dobrze rzucać, znakomicie podawać. Bardzo dobrze grał jeden na jednego, a ja to zawsze lubiłem.

Pan w Polsce znany był przede wszystkim jako świetny strzelec, potem był jednym z najlepszych podających w PLK. A jak Pan grał w RTI Mińsk?

– Podobnie. Byłem rozgrywającym, choć ustawiano mnie także na dwójce. Czytałem grę, grałem jeden na jednego. Trochę mi tego brakuje w dzisiejszej koszykówce, ona się strasznie zmieniła, wyspecjalizowała. Zawodnik dostaje konkretne zadanie, ma biec po tej linii, a potem tu i tam.

Pan improwizował.

– Bo tak trzeba, to najważniejsze. Łamanie zagrywek, czytanie obrony – z tego biorą się punkty. Na boisku trzeba działać. Indywidualne pojedynki, tworzenie przewagi – tego powinniśmy przede wszystkim uczyć, tego we Włocławku, w Polsce brakuje.

Gra jeden na jednego to jest coś wspaniałego, a ludzie tego nie potrafią. Gdy ja byłem młody, to każde treningi zaczynały się od takich pojedynków – po 15-20 minut, w parach, na jeden kosz. To były walki!

W takich ćwiczeniach wiele się możesz nauczyć – prawidłowego ustawienia nóg, obserwowania ustawienia obrońcy, bo przecież inaczej atakujesz, gdy ma wysuniętą prawą nogę, inaczej jak lewą.

Podoba się Panu dzisiejsza koszykówka?

– Tak, ale widzę też, że teraz grałoby mi się dużo łatwiej. Kiedyś miałem piłkę i musiałem się przebijać, szukać pozycji. Teraz są zagrywki, kombinacje, po których wychodzisz do piłki i rzucasz. Nie męczysz się. No i gra się więcej pick and rolli, ja nie miałbym z tym problemów. Myślę, że jak kiedyś rzucałem po 20-30 punktów, to teraz rzucałbym po 30-40.

Jak to było z tym przyjazdem do Włocławka? Kiedyś powiedział Pan, że motywacja była jedna – pieniądze.

– Tak, tutaj zarabiałem dwa razy więcej niż na Białorusi. Zależało mi na przyjeździe, można powiedzieć, że w tym celu okłamałem swój klub. Nie miałem wyjścia – za granicę puszczano wtedy graczy powyżej 28. roku życia lub olimpijczyków. Ja miałem 27 lat.

Moja żona była tancerką, była na różnych kontraktach, np. w Grecji. No i powiedzieliśmy, że dostała nową propozycję, z Polski, a w związku z tym, ja muszę pilnować córki. Więc kończę karierę i wyjeżdżam.

Przyjechałem do Polski i po trzech miesiącach karierę wznowiłem. To były dziwne czasy, ZSRR się rozwalał, prawo się zmieniało. Miałem też znajomego w urzędzie, który zajmował się sportowcami za granicą. On mi pomógł.

Ja wcześniej miałem propozycje z Holandii czy z Turcji, ale nigdy nie mogłem wyjechać. Potem trafił mi się ten Włocławek, co prawda tylko drugoligowy. Ale to były czasy, w których ludzie kończyli karierę, gdy mieli 30-32 lata, więc pomyślałem, że po prostu przyjadę zarobić pieniądze.

Sportowo zszedł Pan o poziom w dół.

– Na pewno, ale jak mówię – taka była rzeczywistość. Provide mnie chciało, najpierw na turnieju w Warszawie zainteresowali się mną Andrzej Dulniak i Mirosław Noculak, potem przyjechaliśmy z RTI Mińsk na turniej do Włocławka, oni zaproponowali mi kontrakt. Od razu powiedziałem: „Chętnie, ale mnie nie puszczą”. Potem udało mi się wyjechać.

Andrzej Dulniak mówił mi, że będziemy grać w ekstraklasie, w europejskich pucharach, a ja się z tych pomysłów śmiałem. Nie wierzyłem w to, co mówili we Włocławku. A jak pokazali mi ulicę 3 Maja i powiedzieli, że to centrum miasta, to myślałem, że żartują.

Pana Mińsk ma dwa miliony mieszkańców.

– Tak, jest prawie jak Warszawa. Włocławek był dla mnie prowincją, ale jak mówiłem – przyjechałem tu zarabiać. Dzięki temu kupiłem np. rodzicom i siostrze dużo większe, stumetrowe mieszkanie w Mińsku. Bo wcześniej mieszaliśmy w kawalerce.

Podpisywał pan roczne kontrakty?

– Tak, zawsze. Proponowano mi dłuższe umowy, nawet pięcioletnie, ale ja nie chciałem.

Kiedyś Pan powiedział, że pierwsze wicemistrzostwo, srebro z 1993 roku, przyszło za szybko. Że ten medal zdobyliście fuksem, a on tak nakręcił Włocławek, że potem wszyscy chcieli już tylko mistrzostwa.

– Dzisiaj, z perspektywy czasu, bym tak nie powiedział. Na wygrywanie nigdy nie jest za szybko. Jak jest szansa, to musisz ją brać. A czasy były takie, że mieliśmy dobrych graczy i umieliśmy zwyciężać. Ale myśmy dali radości tym wszystkim ludziom we Włocławku! Awans do ekstraklasy, ten srebrny medal – wielka historia.

Rok później w finale ze Śląskiem prowadziliście 1-0, ale znów przegraliście.

– Szczerze powiem, ja tych finałów to już dokładnie nie pamiętam. Trochę ich było, pojedyncze mecze się pozapominały. Ale pamiętam, że ludzie byli niezadowoleni. Z drugiej strony – miasto żyło koszykówką, stało się jednym z najważniejszych w lidze. A przecież jak wyjeżdżałem, to przyjaciele na Białorusi, jak pytali się, gdzie gram, a ja mówiłem, że to Włocławek, to odpowiadali: „Aha, Wrocław”. O Włocławku nie słyszeli, nie wiedzieli, gdzie to jest.

A Włocławek nagle zaczął grać o mistrzostwo.

– Ale ze Śląskiem, znakomitym zespołem. Musimy pamiętać o różnicy potencjałów między tymi klubami, miastami. Nie chcę nikogo poniżyć, ale najlepsi wychowankowie Włocławka, Wojtek Kobielski, Wawrzyniec Królikowski czy Romek Bruździński nie mogli się równać z wychowankami Śląska. A przecież tam grali jeszcze Jarek Zyskowski czy Keith Williams – największe gwiazdy ligi.

Nigdy nie udało nam się ich przegonić, no ale trudno. Karl Malone miał wielką karierę, John Stockton też, ale nigdy nie zdobyli tytułu. Zawsze byli jednak u góry, my też.

Igor Griszczuk i Maciej Zieliński – wojownicy, ikony swoich klubów, świetni gracze. Jak wyglądała ta Wasza rywalizacja z Pana perspektywy?

– Maciek ma podobny charakter do mojego, ma jajca. Dzisiaj może nie jesteśmy przyjaciółmi, ale po koleżeńsku możemy wspominać, jak to fajnie było grać przeciw sobie.

W latach 90. byliście wrogami?

– Może nie wrogami, ale… Byliśmy konkurentami, wielkimi. Każdy walczył o zwycięstwo, o drużynę, o miejsce na boisku. Nikt nie chciał ustąpić, każdy chciał udowodnić, że jest lepszy. Tych rywalizacji było więcej, w innych klubach też byli bardzo dobrzy rywale, przeciwko mnie zawsze grał najlepszy obrońca. Ale wszyscy pamiętają mnie i Maćka, bo my walczyliśmy o złoto.

Lubiłem te rywalizacje, lubiłem, jak obrońcy się na mnie nastawiali. Nie miałem z tym problemu, byłem pewny siebie. W ZSRR rzucałem średnio po 28 punktów dla RTI, ogrywaliśmy czasem Dynamo Moskwa czy nawet Żalgiris.

Jak wyglądała pańska rywalizacja z gwiazdami ZSRR – szczególnie z Marciulonisem, z którym graliście na tej samej pozycji?

– Sarunas, zanim wyjechał do ZSRR, cały czas grał w Statybie Wilno. Żalgiris miał swoje gwiazdy i zdobywał medale, a Marciulonis rok w rok walczył o utrzymanie w lidze. Można powiedzieć, że moje RTI i jego Statyba były na podobnym poziomie.

Sarunas był ode mnie wyższy i silniejszy fizycznie, trener często ustawiał go do gry tyłem do kosza. I musiałem mocno walczyć, by go powstrzymać. Nieczęsto się udawało, a jak przychodziłem do szatni, do musiałem wkładać nogi do miski z lodem i odpoczywać. Było ciężko, ale byłem szybki i waleczny – kiedy Marciulonis odchodził do NBA, to powiedział w jednym z wywiadów: „Jest taki Griszczuk w RTI Mińsk, on dobrze gra w obronie, może być niezłym zawodnikiem”. Zapamiętałem to.

I rzeczywiście – kiedyś więcej, mocniej grałem w obronie. Jak przyjechałem do Polski, to więcej sił zacząłem przeznaczać na atak. Trochę tego ode mnie wymagano we Włocławku, chłopaki mi zaufali, stałem się liderem.

Nigdy Pan nie był kapitanem.

– Zgadza się, nie chciałem tego. Byłem kapitanem w RTI, byłem kapitanem w reprezentacji Białorusi, bo w niej też grałem na przełomie lat 80. i 90., razem z np. Walerym Dajneką, Rusłanem Bajdakowem czy Andriejem Kriwonosem. Ale we Włocławku to nie była moja rola – ja przyjechałem z zagranicy, kapitanem powinien być Polak.

Ale i tak Pan był dowódcą. Wiesław Zych wspominał, że jak we Włocławku ktoś bluzgał z trybun, to sędziowie nie szli do komisarza, bo on i tak nic by nie zaradził. Szli do Pana, a Pan uspokajał ludzi.

– Tak bywało, rzeczywiście. A do Wiesława mam wielki szacunek. Znamy się wiele lat, to znany, międzynarodowy sędzia. Takich Zychów już w Polsce nie ma, niestety. Zresztą takiego Griszczuka też już chyba nie ma. Zielińskiego też nie.

Nie widzi Pan takich wojowników?

– Nie, no kilku charakternych chłopaków jest, bardzo podoba mi się Mateusz Ponitka. Widać, że on bardzo chce wygrywać. Cenię też Krzysia Szubargę, który młody już nie jest, ale wciąż jest bardzo waleczny i nie lubi przegrywać. Tutaj, we Włocławku, serce oddaje na boisku Kamil Łączyński.









Wracając do Nobilesu – czym Pan sobie wypracował ten posłuch, szacunek w zespole?

– Nie wiem, ja po prostu potrafiłem ciągnąć ludzi za sobą. Być dla nich liderem. A do tego miałem bogaty dorobek kariery, grałem w reprezentacji, w dobrych drużynach, miałem doświadczenie. W Polsce także osiągałem bardzo dobre wyniki – nie zdobyłem złota, ale zawsze byłem wysoko. I ciężko pracowałem.

Były takie sytuacje, że uspokajał Pan kibiców w hali we Włocławku?

– No tak, mam takie coś w sobie, że ludzie mnie słuchają. Jestem szczery, stanowczy, ale szanuję wszystkich dookoła. Wiem, z jakiej rodziny wyszedłem, wiem, że dzisiaj możesz być kimś, a jutro już nikim. Jak idę ulicą i ktoś się ze mną wita, to zawsze podam rękę. Myślę, że kibice to szanowali.

Chwali Pan Wiesława Zycha, ale z sędziami miał Pan wiele kłótni i starć. Zresztą kiedyś powiedział Pan w wywiadzie, że zatargi z arbitrami to pańska choroba, przekleństwo. Że po meczu nadchodzi refleksja: „Po co to robiłem, przecież to i tak nie mogło do niczego doprowadzić”.

– Wszyscy pamiętają sytuację z Wrocławia, z półfinału w 1996 roku. Dostałem jakiegoś zaćmienia, powiedziałem parę głupot.

Chodzi o słynne grożenie sędziom białoruską mafią.

– Tak, wszedłem pod prysznice i powiedziałem parę słów za dużo. Ale teraz z tamtymi sędziami, z Leszkiem Rakoczym, mam dobry kontakt. I pomimo takich błędów myślę, że ludzie z takim charakterem jak mój, osiągają w życiu bardzo dużo.

Ta białoruska mafia zostanie przy Panu na zawsze – w historii kariery to będzie jeden ze wspominanych momentów.

– Ale na mafioso chyba nie wyglądam? To, co zostało powiedziane, zostało powiedziane. Najważniejsze, że mój dzisiejszy kontakt z tamtymi ludźmi jest normalny.

W finale grał Pan pięć razy, pięć razy przegrał. Kiedy było najbliżej do mistrzostwa, którego najbardziej żal?

– Ostatniego, z 2001 roku. Nie będę nic mówił o sędziach… Zresztą, myślę, że najważniejsze jest to, że tyle razy grałem i złoto, i jak grałem o to złoto. Nie każdy sportowiec może to powtórzyć. W pierwszych finałach Śląsk był dużo od nas mocniejszy, ale potem, jak mogło grać więcej obcokrajowców, to stawialiśmy im się coraz bardziej. Nie udało się wygrać, ale ja już nie wracam do tych historii. Cieszę się z tego, co osiągnąłem.

Mistrzostwo z Anwilem zdobył Pan w 2003 roku – jako asystent Andreja Urlepa. Bardziej czuł Pan radość, że się w końcu udało, czy może złość, że nie udało się to jako koszykarzowi?

– Radość. Cieszyłem się ogromnie, bo wykonałem dużą pracę przy Andreju. On ma ciężki charakter, trochę tak, jak ja. Wytrzymaliśmy razem, ja się wiele w tym pierwszym sezonie po zakończeniu kariery nauczyłem. Pracowałem w tamtej drużynie z niskimi zawodnikami, a mieliśmy ich świetnych – Andrzeja Plutę, Tomasa Pacesasa, Igora Milicicia. To byli ludzie z charakterami, ale potrafiliśmy działać wspólnie.

Jaka była najlepsza piątka koszykarzy, w którymi grał Pan we Włocławku?

– Ooo, wielu było dobrych chłopaków. Przez 11 lat miałem świetnych kolegów, nie wymienię pięciu. Nie chciałbym nikogo urazić. Powiem tylko, że we Włocławku grało mi się doskonale.

Pański nr 12 jest w Anwilu zastrzeżony, nikt z nim już nie zagra. Jak Pan go wybrał?

– W RTI grałem z nr. 9, ale po ślubie, który brałem 13., zmieniłem go właśnie na nr 13. Jak przyjechałem do Włocławka, to grał z nim Mirek Wiśniewski, więc wziąłem 12, była najbliżej.

I nawet rejestrację na Białorusi sobie zamówiłem z cyframi „0012”. To taka koszykarska tradycja jeszcze z ZSRR – pamiętam, jak Sabonis, Kurtinaitis czy Chomicius mieli samochody, co samo w sobie było już wyjątkowe, i rejestracje: „0010” Kurtinaitisa, „007” Sabonisa, „0013” Marciulonisa. Zresztą Andrzej Pluta też chyba ma „0010”.

W latach 90. mówił pan, że jak skończy karierę, to będzie realizował swoją drugą pasję – narty. Ciągle Pan jeździ?

– Nie, nie jeżdżę. Nie mam już zdrowia, bolą stawy i kolana. Odpuściłem to, wolę jeździć do ciepłych krajów.

Co robi teraz Igor Griszczuk?

– Odpoczywa po ciężkich trzech latach pracy ze Smokami Mińsk. Liga VTB, europejskie puchary, mecze na Białorusi – co trzeci dzień byłem w powietrzu, graliśmy wiele meczów po długich podróżach. Jestem bardzo zadowolony z ciężkiej pracy, którą wykonałem.

A dlaczego teraz Pan nie pracuje jako trener?

– Bo właśnie chcę odpocząć. Poza tym nie zarobisz wszystkich pieniędzy. Nie myślę o tym, co będzie, nie mam ciśnienia.

Ale propozycje Pan miał?

– Tak, z Polski trzy – m.in. z Czarnych i ze Szczecina. Ale jak mówię – odpoczywam, wspominam czasem to, co było. Choćby rozstanie z Anwilem, z którym jako trener zdobyłem w 2010 roku srebro, ale zostałem zwolniony. Przez Zbigniewa Polatowskiego, który – to mówię głośno i otwarcie – nie jest człowiekiem, którego szanuję. Nie wiem, dlaczego mnie zwolnił, proces z klubem o należne pieniądze wygrałem, a Anwil ciągle czeka na medal.

Cieszę się, że wyjechałem na Białoruś, że prowadziłem Smoki. Rywalizowałem z CSKA, dwa razy ogrywałem euroligowy Uniks Kazań. Udowodniłem, przede wszystkim sobie, że potrafię zwyciężać, zostałem trenerem roku na Białorusi. Odszedłem, bo w ostatnim roku w klubie zaczynało brakować pieniędzy, klub zaczął sprzedawać zawodników, porozumieliśmy się, że czas kończyć współpracę.

Pana syn, Aleksander, ma 16 lat i właśnie zaczyna naukę i grę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Cetniewie. We Włocławku zaczynał jak Pan – od pływania.

– Tak, i myślę, że pływał za długo, aż pięć lat. Ja, jako dziecko się bawiłem, on trenował pływanie na poważnie – regularnie, z wyjazdami itp. Ale też ja Saszy nigdy nie namawiałem do gry w koszykówkę, on nic nie musiał. Wiedziałem, że będzie wysoki – córka wyrosła do 185 cm, a on ma już 198 i jeszcze urośnie. I dopiero jak wystrzelił w górę, to pomyślałem – a niech spróbuje koszykówki na poważnie, żeby potem nikt nie miał do siebie pretensji.

Mam jednak świadomość, że Saszy ciężko będzie być lepszym od taty. Zresztą ja już wyrosłem z takich oczekiwań wobec dzieci, jestem już dziadkiem, mam dwóch wnuków u córki. Ona tańczyła, jak moja żona – jak miała 10 lat, to wyjechała do szkoły w Poznaniu, żeby ćwiczyć więcej i lepiej. Nie zrobiła jednak kariery jako tancerka.

Z Saszą do wszystkiego podeszliśmy już spokojniej, ale widzę, że on teraz wciągnął się w koszykówkę bardzo mocno. W męskiej rozmowie podjął decyzję o wyjeździe do SMS, rozmawialiśmy o tym, jakie to wyzwanie – ciężkie treningi, presja. Wiadomo, że jego wszyscy będą pytać o to, czy będzie lepszy niż ojciec. Już pytają, a on mówi, że tak. Podoba mi się jego poczucie humoru, ale daj Boże.

Ja mu tylko powtarzam – zawsze będziesz Griszczukiem, synem Igora. Ale pamiętaj, że jesteś Aleksander i pracuj tak, żeby ludzie szanowali Aleksandra.

Ma charakter po Panu?

– Świat się zmienił. Kiedyś było tak, że wyjeżdżałeś na obóz i rodzice przez tydzień albo i miesiąc nie wiedzieli, co się z tobą dzieje. Teraz jak dziecko idzie do szkoły, to się dzwoni i pyta, czy już weszło do klasy. Kiedyś generalnie było tak, że im trudniej ma dziecko w życiu, tym więcej może osiągnąć. Ja w Mińsku na treningi dojeżdżałem godzinę – trolejbusem, autobusem czy metrem.

Podobno był pomysł, żeby pracował Pan w szkole, w liceum we Włocławku jako trener koszykówki.

– Tak, ale to już nieaktualne. Chcieliśmy organizować zajęcia pozalekcyjne dla dzieciaków, młodzieży – treningi koszykarskie dla chętnych. Dla mnie byłoby to ciekawe zajęcie, a dla uczniów – fajna alternatywa. Ale nie było chętnych.

Przyszedłem na pierwsze zajęcia z synem, który miał mi trochę pomóc. Zobaczyłem trójkę dzieci. Na drugi nabór nie przyszedł nikt. Dzieciaki nie były zainteresowane.

