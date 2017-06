Igor Milicić – bardzo odważna decyzja Anwilu

Dwukrotnie przegrane playoffy nie zachwiały zaufania klubu z Włocławka do dotychczasowego trenera Anwilu. Jest niemal pewne, że będzie trzecia szansa, ale od początku będzie też gigantyczna presja.

Powiedzmy sobie szczerze – „wygranie sezonu zasadniczego” to dobry argument jedynie do okrągłych opowiastek prezesów i marketingowców. Kibiców kompletnie to nie interesuje. Sportowcy grają o medale, a nie o zeszłoroczny śnieg.

O trenerach w ogóle się dość trudno pisze, ponieważ normalny nikt nigdy nie życzy nikomu utraty pracy. Brak sportowych wyników, o którym zresztą pisaliśmy już kilka miesięcy temu, nie oznacza, że dana osoba jest bardzo złym trenerem, lub że w przyszłości nie stanie się dobrym. Jest więc możliwe, i oby tak było, że Anwil oraz Milicić wygrają dzięki swojej cierpliwości.

Chwilowo trzeba decyzję nazwać „odważną”. To nie jest bowiem tak, że coś we Włocławku wydarzyło się przez przypadek, zrządzeniem losu, w starciu z rywalami o klasę silniejszymi. „Zrozumcie, nie mieliśmy budżetu na czwórkę…” – nieporadnie tłumaczy się porażkę na klubowych korytarzach. Jakoś się już nie dodaje, że rywale (Czarni czy Rosa rok temu) wcale nie byli bogatsi.

I że startując z jedynką do rywalizacji z ósmym zespołem po prostu zaprzepaściło się historyczną szansę, która szybko może się nie powtórzyć. I że miało się silniejszy kadrowo zespół oraz przewagę własnego parkietu. I że przegrało się rywalizację na boisku także taktycznie i psychologicznie. I że nie udało się wyciągnąć wniosków po porażce rok wcześniej. Za takie sytuacje zazwyczaj jednak ktoś w koszykarskich klubach odpowiada.

Działacze pokazują jednoznacznie, że nie pozwolą rozczarowanym kibicom dyktować, kto ma być trenerem we Włocławku. Lojalność i zasady godne szacunku, jednak od samego początku nakłada to jeszcze dodatkową presję na klub i trenera. Większą presję w sytuacji, gdy przecież nie poradzono sobie z dotychczasową. Do tego Igor Milicić należy do osób, które zewnętrznym odbiorem i wizerunkiem przejmują się ponadprzeciętnie.

Dodatkowa szansa dla trenera to na pewno także premia dla niego za zdolności interpersonalne. Umiejętność zjednania sobie właściwych, decyzyjnych osób to bardzo przydatna cecha w budowaniu kariery w każdej dziedzinie. I we Włocławku to zaprocentowało.

Sęk w tym, że w sporcie kariery buduje się zwycięstwami, a nie dobrymi kontaktami. Trzecia wspólna próba dla Anwilu i Milicicia to będzie już naprawdę ostatni dzwonek.

Tomasz Sobiech

