Igor Wadowski w Anwilu – od zastępstwa do kontraktu

Już oficjalnie – młody polski rozgrywający został zawodnikiem zespołu mistrzów Polski. Igor Wadowski ma być uzupełnieniem składu na pozycjach obwodowych, przede wszystkim na jedynce.

Igor Wadowski (22 lata, 194 cm) dostał szansę pokazania się we Włocławku 3 tygodnie temu, gdy zespół potrzebował rozgrywającego do treningów i sparingów, pod nieobecność kadrowicza Kamila Łączyńskiego. Zdaniem sztabu trenerskiego Anwilu okazał się na tyle przydatny, że zasłużył na kontrakt.

Wychowanek warszawskiego klubu MKS Ochota, przez 3 ostatnie lata występował w PLK w barwach AZS Koszalin. W minionym sezonie spędzał na boisku po ok. 10.5 minuty na mecz, notując średnio 2.9 punktu oraz 1 asystę. Trafiał z gry tylko 37% rzutów, w tym 27.3 % z dystansu.

Dysponującymi dobrymi warunkami fizycznymi, wciąż mający szanse na rozwój Wadowski, będzie zapewne występował w roli zbliżonej do tej, jaką w ubiegłym roku pełnił Mario Ihring – uzupełniającego rotację rozgrywającego, dającego szansę na odpoczynek podstawowym graczom obwodowym. Niezależnie od liczby minut, w szerszym zakresie – Anwil powinien być dla niego dobrym miejscem do dalszego rozwoju, jako trochę bardziej ułożona organizacja, niż rozchwiany AZS Koszalin.

