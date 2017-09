Igor Yoka-Bratasz i amerykański sen w Arizonie

Utalentowany, 16-letni rozgrywający z WKK Wrocław, przenosi się do CGM Prep Academy w Phoenix, gdzie spotka się m.in. z kuzynami Thona Makera.

Rozegrał już sezon w II lidze (średnio 5,0 punktu i 13 minut w 14 spotkaniach), był liderem reprezentacji Polski kadetów na niedawnych ME Dywizji B (12,1 punktu oraz 4,4 asysty), teraz chce spróbować zbudować karierę w USA – Igor Yoka-Bratasz, jeden z naszych największych talentów, trafia do akademii, która ma go przygotować do NCAA.

O samej szkole wiadomo niewiele i pod tym względem wyjazd jest ryzykiem – program koszykarski dopiero rusza, sezon 2017/18 będzie dla szkoły debiutanckim. Ale zgłosili się już do niej rozpoznawalni gracze – Matur Maker, młodszy brat Thona występującego w Milwaukee Bucks, a także jego kuzyni – Makur Maker oraz Chol Marial. Ten ostatni ma 18 lat i 221 cm wzrostu.

Yoka-Bratasz mierzy 183 cm i jest naszą nadzieją, jeśli chodzi o pozycję rozgrywającego. Jest zwinny, świetny technicznie, gra z błyskiem, ma zmysł do organizacji gry. Został MVP turnieju finałowego mistrzostw Polski – z WKK zdobył złoto, w finale z Zastalem zdobył 22 punkty.

