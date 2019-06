Igrzyska Europejskie: Polska w półfinale – Litwa ograna!

Rywalizujący w Mińsku gracze najwyraźniej chcą dorównać pierwszej reprezentacji i też zdobyć medal międzynarodowej imprezy. Polska pokonała Litwę 19:16 i zagra w półfinale Igrzysk Europejskich.

Po trzech minutach gry Polacy remisowali z Litwinami 5:5, ale w kolejnych minutach trafienia Michała Wojtyńskiego oraz Mariusza Konopatzkiego pozwoliły odskoczyć na cztery punkty. Rywale nie poddali się i punkt po punkcie odrabiali straty, by w siódmej minucie przegrywać tylko 12:13.

Wygraliśmy, ponieważ świetnie dysponowany strzelecko był Wojtyński, wszechstronność i twardość potwierdzał Konopatzki, a w decydujących momentach przydał się też wzrost Wojciach Pisarczyka i jego trafienie z dystansu.

W półfinale Igrzysk Europejskich Polska zagra z Rosją, mecz jeszcze dziś, początek ok. godz. 18.15. Transmisję można za darmo obejrzeć na stronie internetowej Polsatu Sport i w Polsacie Sport.

Polska – Litwa 19:13 (Wojtyński 9, Konopatzki 5, Pisarczyk 3, Adamkiewicz 2)

RW

