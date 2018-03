Imprezy, brak porannego treningu – co działo się z kadrą?

Powtarzają się pogłoski o nieprofesjonalnych wydarzeniach podczas ostatnich zgrupowań kadry. Tomasz Jankowski, był kapitan reprezentacji Polski, pisze m.in. także będzie z brakiem porannego treningu rzutowego przed meczem z Węgrami.

We wtorek w tekście „Koniec ekscytacji – Mike Taylor na wylocie” napisaliśmy o tym, że PZKosz bardzo poważnie rozważa zwolnienie amerykańskiego trenera kadry. Główną przyczyną są kiepskie wyniki sportowe (przegraliśmy z Węgrami 57:64), ale są też wątki dodatkowe – zbyt rozrywkowa atmosfera w trakcie zgrupowań i między meczami o punkty w eliminacjach.

Teraz także w „Przeglądzie Sportowym” ukazał się felieton Tomasza Jankowskiego, byłego znanego zawodnika i trenera, obecnie komentatora TV. „Jankes” w bardzo subtelny, aluzyjny sposób pisze w nim także o imprezach przy okazji spotkań kadry, sugerując, że „zbyt optymistyczne” podejście szkoleniowca służy „zabawie w kadrę”, a nie poważnej grze.

Jankowski zwrócił też uwagę na inny aspekt. Reprezentacja nie przeprowadziła treningu rzutowego, który jest profesjonalną normą w dniu ważnego meczu – Na palcach jednej ręki mogę policzyć podobne przypadki z własnego, kilkunastoletniego doświadczenia reprezentacyjnego. Trening ten, mimo że niedługi, należy do koszykarskiego rytuału i brak tej aktywności potrafi zaburzyć cały plan dnia. To w mojej opinii kolejna decyzja, która zaważyła na tym, że nasi „panowie koszykarze” rzucali jak patałachy – pisze poirytowany „Jankes”.

Zgadzamy się nie tylko z ocenami konkretnych zdarzeń, ale również sugestią Tomasza Jankowskiego, aby wreszcie do koszykarskiej reprezentacji Polski wprowadzić odpowiednią dawkę powagi i autorytetu.

Całość felietonu TUTAJ >>

