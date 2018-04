Indiana na prowadzeniu – Cavs w kłopotach

Aż 30 punktów Bojana Bogdanovicia i rewelacyjna gra w obronie. Pacers odrobili 17 punktów straty, pokonali Cavaliers w zaciętej końcówce 92:90 i prowadzą w serii playoff 2:1.

Przez większość sezonu mówiło się o problemach Cavs z obroną, z atakiem bowiem zespół z Cleveland zwłaszcza pod koniec sezonu radził sobie świetnie. Pacers pokazali, że także ofensywę wicemistrzów NBA potrafią zatrzymać – w drugiej połowie ograniczyli Cavs do zaledwie 33 punktów, co pozwoliło odrobić pokaźna stratę z pierwszych kwart.

W końcówce Cavs się przebudzili, trafiali trójki, które dawały im nadzieję (James, Love), ale Pacers dowieźli minimalną wygraną – rzut rozpaczy JR Smitha z 11 metrów był niecelny, a Cavs mogli swoje ostatnie 5 sekund zagrać jednak lepiej.

Bohaterem meczu był Bojan Bogdanović, który zdobył aż 30 punktów, trafiając doskonałe 7/9 z dystansu. Do tego, co było zaskoczeniem, przez większość meczu krył LeBrona Jamesa i radził sobie z tym całkiem nieźle. Victor Oladipo dodał 18 punktów i miał 7 asyst. Pacers nie imponowali skutecznościami, wygrali ten mecz właśnie defensywą.

Dla Cavs, LeBron James zanotował 28 punktów, 12 zbiórek i 8 asyst, ale miał i 6 strat. Kevin Love dodał 19 punktów i 6 zbiórek. Ci daj zawodnicy trafili 7 na 12 z dystansu, cała reszta drużyny 3/20…

Pacers prowadzą w serii 2:1. Następny mecz, także w Indianapolis, odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek, o godz. 2.30 polskiego czasu.

