Irving i Hayward zdrowi – Celtics wreszcie w komplecie

Zagrali doskonały poprzedni sezon, choć niemal zawsze występowali w osłabionym składzie. Drużyna z Bostonu obóz treningowy przed nowymi rozgrywkami wreszcie rozpocznie w pełnym składzie – Kyrie Irving i Gordon Hayward mają już oficjalnie zielone światło na grę.

Danny Ainge, zapewne z westchnieniem ulgi, mógł mediom w poniedziałek już oficjalnie obwieścić, że obie gwiazdy Celtics, Kyrie Irving i Gordon Hayward, są w 100 % gotowe do gry i mogą ćwiczyć na pełnych obciążeniach. Już w najbliższych dniach zaczną trenować w nieoficjalnych zajęciach zresztą drużyny i oczywiście będą gotowi na obóz klubowy, który rozpocznie się w drugiej połowie września.

W Bostonie z jednej strony wszyscy są podekscytowani perspektywą rozpoczęcia batalii na Wschodzie wreszcie w pełnym składzie, skoro niepełnej drużynie, prowadzonej głównie przez młodzież, udało się walczyć w 7 meczach w finale konferencji z Cavaliers. Z drugiej jednak strony, pojawia się refleksja odnośnie nowego ustawienia składu – m.in. dylematu, czy w wyjściowej piątce stawiać na Haywarda, czy Jasona Tatuma, który zagrał przecież rewelacyjny debiutancki sezon.

Kyrie Irving, zanim przed decydującymi tygodniami sezonu doznał kontuzji, wystąpił w 60 meczach Celtics. Notował średnie na poziomie 24.4 punktu, 3.8 zbiórki oraz 5.1 asysty. Gordon Hayward opuścił cały sezon po tym, gdy doznał poważnej kontuzji już w swoim pierwszym występie w barwach zespołu z Bostonu. Teraz obaj mają sprawić, że zespół prowadzony przez Brada Stevensa, zgodnie z opiniami wielu ekspertów, zdominuje rywalizację na Wschodzie.

