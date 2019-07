Isaac Sosa w Legii – świetny strzelec z Portoryko (WIDEO)

Trafiający znakomicie z dystansu, jeden z najlepszych strzelców ligi portorykańskiej, Isaac Sosa, zostanie nowym zawodnikiem Legii Warszawa. 29-letni rzucający obrońca ma wszystko, by stać się liderem zespołu ze stolicy.

Isaac Sosa (29 lat, 191 cm) koszykarsko kształtował się w Stanach Zjednoczonych – 3 lata w barwach uczelnianej drużyny UCF Knights, a ostatni rok spędził na uniwersytecie Canisius, gdzie zdobywał ponad 17 punktów na mecz.

Po studiach nie opuszczał Ameryki Południowej. Głównie grał w ojczyźnie, czyli Portoryko. Miewał także przygody w lidze argentyńskiej, brazylijskiej i meksykańskiej. Ostatni sezon zaś spędził w portorykańskim Atleticos de San German.

Rozgrywki 2018/19 zakończył z linijką 18,3 punktu, 3,2 zbiórki i 2,8 asysty w 31 minut średnio spędzanych na parkiecie. Bazował głównie na rzutach z dystansu – 7 z prawie 12 rzutów z gry, jakie oddawał w meczu były zza łuku.

Jednak do takiej gry był jak najbardziej uprzywilejowany. W ostatnim sezonie trafiał znakomite 49% rzutów z dystansu. Od 3 lat nie schodzi poniżej poniżej 40% w tym względzie, co powoduje, że można o nim mówić, jako o wybitnym strzelcu.

Dla Sosy będzie to dopiero pierwszy wyjazd do gry w Europie, co stawia mały znak zapytania przy Portorykańczyku, jednak patrząc na to, jakimi dysponuje umiejętnościami, przynajmniej na boisku powinien odnaleźć się w PLK bez problemu, a może nawet zostać liderem Legii w nadchodzącym sezonie.

GS

