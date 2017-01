Isaiah Thomas, czyli jak zagrać lepiej po zdobyciu 52 punktów

W piątek ustanowił swój imponujący rekord punktowy, ale nie miał żadnej asysty. We wtorek zmienił się w świetnego podającego i zaliczył ich aż 15 z Utah Jazz.

Ten gość wymiata w takich butach >>

Boston Celtics pokonali gości z Salt Lake City 115:104, a Isaiah Thomas, który ostatnio jest w wielkiej formie, reagował na to, co działo się na boisku.

– Nie planowałem takiej gry, po prostu brałem to, co dawała mi obrona. Gdy próbowałem atakować, widziałem więcej niż jednego obrońcę przed sobą, więc moim zdaniem było znalezienie otwartego kolegi – mówił.

I tak Thomas zaliczył 15 asyst mając zaledwie jedną stratę. Punkty? Oczywiście, całkiem sporo – we wtorek lider Celtics zdobył ich 29, co złożyło się na kolejny świetny mecz, w którym Thomas był w sumie odpowiedzialny za 65 punktów drużyny.

W historii klubu mecze z więcej niż 20 punktami i 15 asystami mieli tylko Larry Bird, Dennis Johnson, Dee Brown, Sherman Douglas i Rajon Rondo.

No i co to była za zmiana stylu gry Thomasa w porównaniu do tego, co zagrał w piątek – wtedy rzucił 52 „oczka”, ale nie zaliczył żadnej asysty.

Mecz z Jazz nie był wyrównany, Celtics prowadzili przez całą drugą połowę i kontrolowali spotkanie. Przemęczeni gracze z Utah grali bez George’a Hilla i zakończyli swoją serię czterech zwycięstw.

Celtics trafili aż 17 z 31 trójek, Jae Crowder miał 5/6 i uzbierał 21 punktów w bardzo dobrym występie. A potem tłumaczył, że nakręciły go brawa dla rywala, Gordona Haywarda, którego kibice Celtics widzieliby w Bostonie. – Nie spodobało mi się, odebrałem to jako oznakę braku szacunki dla mnie. To zapaliło we mnie ogień – mówił Crowder.

A Celtics umocnili się w czołówce Wschodu NBA – wygrali 8 z 10 ostatnich spotkań, są na trzecim miejscu z bilansem 21-14, w piątek zagrają u siebie z Philadelphia 76ers.

Zobacz w jakich butach świetnie gra Isaiah Thomas >>