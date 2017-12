Isaiah Thomas fruwa i wygląda na baaardzo zdrowego

Nowy rozgrywający Cavs wróci na boisko lada dzień, choć jeszcze nie w dzisiejszym meczu z Warriors. Z filmiku, który pojawił się w Internecie wynika, że wrócił już do pełni formy.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Isaiah Thomas, według najświeższych doniesień, ma wreszcie zadebiutować w zespole z Cleveland „w ostatnich dniach grudnia, albo na początku stycznia). Rehabilitacja po kontuzji biodra musiała zakończyć się sukcesem, skoro mierzący (oficjalnie) 175 centymetrów zawodnik robi na treningu takie rzeczy: