Isaiah Thomas – kiepsko gra i jeszcze narzeka

Tylko 36% rzutów z gry, w tym fatalne 23% z dystansu trafia w barwach Cavs Isaiah Thomas. Jednocześnie jest graczem, który najgłośniej w mediach krytykuje kolegów z drużyny za brak zaangażowania.

Oczywiście, rozczarowująca gra Cavs – ostatnio już po obu stronach parkietu, nie tylko w obronie – nie jest winą tylko jednego gracza. Ani Kevina Love’a (co próbowali sugerować niektórzy gracze, w tym właśnie Thomas), ani samego Isaiaha, wracającego do gry po kontuzji. Jednak jeśli jesteś aż tak krytyczny wobec wszystkich dokoła, a jednocześnie sam grasz poniżej oczekiwań, to wywołujesz niesmak.

W 13 meczach w barwach zespołu z Cleveland Isaiah Thomas trafił dotąd 36.4% rzutów w gry oraz 23.7% prób za 3 punkty. W obu przypadkach są to zdecydowanie najgorsze wyniki w jego karierze, wyraźnie słabsze nawet niż w debiutanckim sezonie. Jego 2.8 straty z meczu, w przeliczeniu na minuty, to także najgorszy wynik w karierze. Cavs z nim w składzie mają bilans 6-7, a krótko przed jego powrotem zaliczyli przecież m.in. serię 14 wygranych z rzędu.

Bardziej zaawansowane statystyki też wyglądają źle – jego efektywność ofensywna to raptem 96.1, podczas gdy zespół ma OffRtg na poziomie 109 pkt. Efektywność w obronie to 119.4, gdy cały zespół traci 109.4 pkt na 100 posiadań. Jednym słowem, wypada zdecydowanie słabiej niż wskaźniki i tak słabo grającej drużyny. Nawet jeśli wciąż odczuwa jakieś skutki urazu, nie powinno to wyglądać aż tak źle.

Po ostatniej, wstydliwej porażce 88-120 z Houston, Thomas skrytykował głośno kolegów z drużyny, zwłaszcza poziom zaangażowania w obronie, mówił, że nikt nie chce się po sporne piłki rzucać na parkiet. Nawet jeśli jest w tym sporo racji (bo Cavs naprawdę bronią tragicznie), to z taką grą i tam małym stażem w drużynie, jest ostatnim, który powinien się w ten sposób wypowiadać.

