Isaiah Thomas w Lakers – są punkty, jest porażka

Oddany z Cleveland rozgrywający w pierwszym występie w Los Angeles zdobył 22 punkty na dobrej skuteczności, ale Lakers przegrali na wyjeździe z Dallas Mavericks 123:130.

Isaiah Thomas, zgodnie z zapowiedzią trenera Luke’a Waltona rozpoczął pierwszy mecz w nowy klubie jako rezerwowy, ale spędził na boisku aż 31 minut. Zdobył 22 punkty, trafiając 7/12 rzutów z gry, w tym 4/8 z dystansu. Dodał do tego 6 asyst, ale i 6 strat.

W barwach Cavs w tym sezonie Thomas zdobywał średnio 14.7 pkt. na mecz, na skuteczności 36% z gry. Nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądała docelowa rotacja Lakers w tym sezonie, ponieważ drużyna z LA wciąż grała bez Lonzo Balla. Na pewno swoje minuty wraz z pojawieniem się Thomasa straci rezerwowy Alex Caruso.

Lakers przegrali po serii 4 zwycięstw, ale Isaiah wyglądał optymistycznie – Już w pierwszym meczu sprawiał wrażenie, jakby lepiej pasował do Lakers niż niedawno do Cavs – ocenili jego grę dziennikarze ESPN w relacji z meczu. Zadowolony był Walton, zadowolony był sam Thomas. Bardzo możliwe, że zmiana wyjdzie na dobre wszystkim stronom.