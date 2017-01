Isaiah Thomas – nie ma lepszego na końcówki!

Gwiazda Boston Celtics w czwartych kwartach zdobywa w tym sezonie średnio po 9,9 punktu. To najlepszy wynik z ostatnich lat 20 lat – Thomas jest pod tym względem lepszy niż Kobe Bryant, LeBron James czy Kevin Durant.

W takich butach wymiata Isaiah Thomas! >>

W piątek Celtics grali w Atlancie – przy remisie 101:101 piłkę dostał Isaiah Thomas, który rzutem z półdystansu na 2,5 sekundy przed końcem przesądził o wygranej gości.

W czwartej kwarcie Thomas zdobył 13 ze swoich 28 punktów i był to jego kolejny znakomity występ w tej części gry w tym sezonie. Ten najlepszy, rekordowy, to 52 punkty w zwycięskim spotkaniu z Miami Heat, w którym w ostatnich 12 minutach lider Celtics rzucił aż 29 punktów!

Po serii znakomitych meczów Thomasa pisaliśmy o wielkich chwilach małego Celta, a Kevin O’Connor, dziennikarz The Ringer, po meczu w Atlancie zauważył ciekawą statystykę:

Isaiah Thomas is averaging 9.9 points per game in the 4th quarter, the most for any player since '96. Unbelievable! (per @nbastats) #NBAVOTE pic.twitter.com/2HfYtlpDBz

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) January 14, 2017