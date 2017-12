Isaiah Thomas szydzi z dziennikarzy i wróci… gdy wróci

Plotek z terminem powrotu do gry nowego rozgrywającego Cavaliers jest ostatnio tak dużo, że powyżej uszu ma ich nawet sam koszykarz. Na Twitterze sparodiował w poniedziałek styl amerykańskich mediów.

Isaiah Thomas, w poprzednich sezonach lider Celtics, w tym jak wiadomo nie zagrał jeszcze ani jednego meczu, kończąc rehabilitację po urazie biodra. Czasem media donosiły, że powróci na boisko w styczniu, czasem, że w grudniu, a ostatnio nie ma dnia, aby nie pojawiły się nowe wersje. Najbardziej aktualna brzmi ponoć „może jeszcze w grudniu, ale na pewno nie na świąteczny mecz z Warriors 25 grudnia”.

W końcu sam koszykarz nie wytrzymał i na Twitterze napisał dziś coś takiego:

Cavs Guard Isaiah Thomas is targeting the first week of April to make his debut, league sources tell IT!

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) December 18, 2017