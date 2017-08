Isaiah Wilkerson – jeszcze jeden eksperyment w Legii

Nowym rzucającym beniaminka z Warszawy został 27-letni Amerykanin Isaiah Wilkerson. Ostatnio próbował szczęścia w Finlandii.

Pochodzący z Nowego Jorku zawodnik wpisuje się w trend wszystkich zagranicznych transferów Legii. Polska będzie dla Wilkersona szansą na wypłynięcie na jakieś szersze wody w karierze. Podobnie jest z zatrudnionymi już Hiszpanem Jorge Bibao, Amerykaninem Jobim Wallem czy (testowanym obecnie) Addisonem Spruillem.

Isaiah Wilkerson (27 lat, 191 cm) nie ma zbyt wielu hitów zapisanych w koszykarskim życiorysie, którymi mógłby zaimponować. W NCAA grał na uczelni New Jersey Institute of Technology w marnej konferencji Great West Conference, później występował w D-League (Tulsa 66ers), następnie w Meksyku i Portoryko.

Ostatnie dwa sezon spędził w lidze fińskiej. W barwach BC Nokia w minionych rozgrywkach rozegrał 40 spotkań. Spędzał na boisku średnio ok. 27 minut, zdobywał 13.1 pkt. na mecz, notował 2.5 asysty i trafiał 28% rzutów z dystansu. Rok wcześniej trójki wpadały mu lepiej – miał skuteczność 38%. Ale i tak szału nie ma. Oby okazał się pozytywnym zaskoczeniem.

