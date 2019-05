Ivan Almeida morduje Arkę – wielkie rzuty z dystansu (WIDEO)

Warto było czekać i organizować zbiórkę! Ivan Almeida w trzeciej kwarcie przejął mecz rzutami z dystansu, dzięki czemu Anwil melduje się w finale. Kabowerdeńczyk zdobył 22 punkty i trafił 5/5 rzutów za 3 punkty.

Za całą serię Ivanowi Almeidzie raczej piątki w skali szkolnej nie wystawimy, ale za mecz numer 5 należy mu się bardzo dobra, a może nawet celująca ocena. W decydującym spotkaniu pomiędzy Arką Gdynia, a Anwilem Włocławek zdobył 22 punkty i swoimi trójkami w czwartek pogrzebał rywali. Z dystansu się nie pomylił – trafił 5 z 5 prób.

Ivan zaczął nie najlepiej. Sporo było niechlujnych zagrań i złych decyzji. Przypominał się Almeida z poprzednich meczów, gdzie także nie mógł się uporać z defensywą Arki. Zaraz potem jednak przyszły wielkie minuty Kabowerdeńczyka.

Zaczął od trafienia na koniec trzeciej kwarty, a potem w kolejnych akcjach 1 na 1 męczył swoich rywali. Trafił nawet trójkę z faulem, ponad Joshem Bosticiem. Almeida może być pewnym symbolem całego Anwilu. Cały sezon był trochę za wolny, trochę irytujący, trochę nieswój, ale w decydujących momentach stawał na wysokości zadania – w „meczu” o wszystko znów zobaczyliśmy gracza, który był rok temu MVP całej ligi.

Anwil – dzięki m.in. grze Almeidy, ale też wspaniałym występom innym graczy – pokonał w decydującym meczu Arkę Gdynia 109:97 (relacja TUTAJ >>) i w wielkim finale PLK zagra z Polskim Cukrem Toruń.

