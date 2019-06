Ivan Almeida MVP finałów – król powrócił!

Ulubieniec włocławskich kibiców pięknie odwdzięczył się Anwilowi za ponowne ściągnięcie do klubu. Ivan Almeida po rewelacyjnej, efektownej serii meczów został uznany MVP wygranych finałów PLK.

Kabowerdeńczyk był zdecydowanym liderem Anwilu w finałach i zasłużenie odebrał nagrodę MVP Finałów. W decydującym, siódmym meczu zdobył 13 punktów. Z łatwością można stwierdzić, że nie byłoby złotego medalu gdyby nie znakomita forma Ivana Almeidy w finale.

Jego wystrzał jeszcze przed decydującymi meczami nie był wcale taki oczywisty. Ivan we Wloclawku wracał po kontuzji i jego forma fizyczna na początku nie była idealna. Jednak to obecnie jest już istotne, Almeida drugi raz ma na szyi złoty medal, a do tego dołożył teraz także MVP Finałów.

Jego najlepszy mecz to zdecydowanie spotkanie numer 4, w którym zdobył 34 punkty i był nie do zatrzymania. Paradoksalnie jednak Anwil ten mecz przegrał, co nie pozwoliło Kabowerdeńczykowi być do końca zadowolonym z tego występu. Zresztą Almeida nie raz podkreślał, że drużyna jest najważniejsza. Pokazał to także w trakcie odbierania samej statuetki, kiedy ze sobą ciągnął całą drużynę. To właśnie jego zespół dołączył się do niego w najważniejszym meczu.

Ivan zdobył 13 punktów z 13 rzutów (relacja TUTAJ>>) i nie był to jego idealny mecz. Jednak tym razem koledzy wyręczyli go w najważniejszym momencie, a on sam w końcu znalazł dla siebie rolę na parkiecie. Po drugim mistrzostwie, a teraz także MVP można już powiedzieć chyba jasno, że Almeida jest największa gwiazdą tej ligi!

GS

