Ivan Almeida po zabiegu – teraz powrót do formy!

Gwiazda Anwilu Włocławek w środę przeszła zabieg kontuzjowanej stopy. Ivan Almeida podaje, że wszystko poszło dobrze i rozpoczyna rehabilitację.

O tym, że tuż po za kończeniu finałów Kabowerdeńczyka czeka pilna operacja, mówił trener Igor Milicić w jednym z telewizyjnych wywiadów. I faktycznie, zabieg już przeprowadzono, a sam zawodnik poinformował, że wszystko zakończyło się sukcesem.

– Zabieg poszedł dobrze i teraz już wszystko jest OK. Ponieważ mnóstwo osób pyta się, jak to było możliwe, aby grać w finałach z kontuzją, to wam teraz powiem, że grałem tak na ok. 60-70 procent moich możliwości. Oczekujcie mojego powrotu do pełni formy i uwierzcie, że wrócę silniejszy – napisał Ivan Almeida w środę wieczorem na Twitterze.

Everything okay now the procedure went well.

And since a lot of people been asking how I was playing with the injury, I will tell y'all now: I was playing at about 60-70% of my strength.

Expecting a full recovery and trust me I will come back stronger.#elCONDOR6

— Ivan Almeida (@ifalmeida) June 19, 2019