Ivan Almeida przeleciał nad Toruniem – Anwil pokonał Cukier

Goście z Włocławka wygrali 82:76 mecz kończący Memoriał Wojtka Michniewicza. Różnica na ich korzyść powinna być wyższa, ale trzeba przyznać, że osłabiony Polski Cukier walczył do końca.

Bilety na Superpuchar Polski we Włocławku – już w sprzedaży! >>

Anwil zaczął od dobrej obrony i kwarty wygranej 22:15, jednak w drugiej części przyszła zapaść – włocławianie miotali się po obu stronach boiska, a w Polskim Cukrze wszyscy wnieśli coś dobrego. Po 31:19 było 46:41 do przerwy dla gospodarzy.

Po zmianie stron Anwil dość łatwo odrobił straty i wyszedł na prowadzenie. Dobre wejście z ławki miał Szymon Szewczyk, punkty dorzucił Jarosław Zyskowski, włocławianie znów zaczęli dobrze bronić. No i cały czas wiele pozytywnych rzeczy wnosił do gry Ivan Almeida.

Anwil prowadził już różnicą kilkunastu punktów, ostatecznie zwyciężył 82:76 (statystyki). Ale wynik powinien zostać na drugim planie, to tylko sparing. Ważniejsze są obserwacje:

Dobra obrona Anwilu

Ok, 76 straconych punktów to nie jest mało, ale długimi momentami Anwil można było chwalić za defensywę. Wysoka, z naciskiem na rozgrywających, z podwojeniami, pomocą i rotacją, aktywnymi rękoma i przechwytami – w całym meczu włocławianie mieli ich 13: Ante Delas zaliczył 4, Ivan Almeida 3, a Josip Sobin 2. Co ciekawe, Chorwat w czwartej kwarcie grając obronę hard show daleko za linią trójek wyjął nawet piłkę z kozła Tomaszowi Śniegowi, a potem zdobył punkty z kontry.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że rywal był i osłabiony (Cheikh Mbodj nie wrócił jeszcze z AfroBasketu, niedysponowany był Łukasz Wiśniewski, no i wicemistrzom wciąż brakuje pierwszej jedynki), i zmęczony (Polski Cukier grał trzeci mecz z rzędu, dla Anwilu było to drugie spotkanie). Torunianie popełnili aż 23 straty, ale np. grający aż 37 minut Karol Gruszecki momentami podpierał się nosem i kilka z jego 7 strat to był efekt zmęczenia.

Gruszecki w ważnej roli

„Gruchę” nawet pomimo tych zgubionych piłek można jednak pochwalić, to było dla niego trudne spotkanie. Raz, że grał praktycznie przez pełne 40 minut, dwa, że długimi momentami z konieczności występował jako rozgrywający, a trzy, że często pilnował go bardzo aktywny w defensywie Ivan Almeida. A mimo to Gruszecki zdobył najwięcej, 19 punktów dla Polskiego Cukru, miał też 4 asysty. Trafił 6 z 11 rzutów z gry (3/5 z dystansu).

Wyróżnić można też Bartosza Diduszko (18 punktów) oraz Aarona Cela, który miał 14 punktów i 10 zbiórek – reprezentant Polski trafił 4 z 5 trójek. Duży plus można postawić też przy Aleksandrze Perce (14 punktów, 6/8 z gry z ławki), natomiast totalnie rozczarował w niedzielę Krzysztof Sulima (4 punkty, 1 zbiórka w 23 minuty).

Almeida aktywny, dynamiczny, skuteczny

W Anwilu najfajniejszym graczem był w niedzielę Ivan Almeida. Karbowerdeńczyk rzucił 20 punktów, miał 6 zbiórek i 3 przechwyty. Trafił 6 z 9 rzutów z gry, miał 8/8 z wolnych. Dzień wcześniej Almeida zdobył 21 punktów z Nymburkiem – wówczas miał 5/8 z gry i 11/12 z wolnych. Skuteczność godna podziwu, nawet jak na sparingi.

Dużo dobrej gry Almeidy bierze się z dobrej obrony (przechwyty zalicza wybijając piłki z kozła, jak i przecinając podania), po której następują szybkie ataki, ale też z aktywności i ścięć, na które pozwala mu dynamika. Po własnej niecelnej trójce z Polskim Cukrem agresywnie poszedł na deskę i wyrwał piłkę Celowi, by trafić spod kosza. Zaliczył też trzy wsady, w tym jeden z powietrza po podaniu Kamila Łączyńskiego.

Mało rozgrywających

Polski Cukier wciąż czeka na jedynkę, natomiast ciekawie wygląda też sytuacja z rozgrywającymi w Anwilu. Nominalny jest jeden – „Łączka”, który w niedzielę miał 12 punktów i 4 asysty. Przypisanego do roli jego zmiennika gracza może jednak brakować.

Teoretycznie będzie nim Jaylin Airington lub Ante Delas, którzy w niedzielę rzucili po 10 punktów (3/5 z gry Amerykanina, 2/10 Chorwata). W meczu z Polskim Cukrem nie pokazali inklinacji do organizacji gry (Airington miał asystę, Delas żadnej, choć dzień wcześniej z Nymburkiem uzbierali razem 8). Obaj raczej, ale nie nachalnie, szukali pozycji do własnych rzutów. No i były też momenty, w których na boisku byli i Łączyński, i Airington, i Delas.

ŁC