Ivan Almeida ukarany! Za wpis o sędziach…

Gwiazdor Anwilu Włocławek, Ivan Almeida, zapłaci karę finansową w wysokości 5000 złotych za publiczne wypowiadanie się o pracy arbitrów. Według nieoficjalnych informacji, chodzi o wpis na Twitterze.

Ivan Almeida zabrał głos na temat sędziów po meczu numer 1, przegranym minimalnie przez Anwil. Miała wtedy m.in. miejsce sytuacja, w której arbitrzy nie odgwizdali przewinienia umyślnego Krzysztofa Szubargi – pisaliśmy o tym TUTAJ >>

„8 vs. 5 loss” (porażka 5 na 8) – napisał gracz Anwilu po meczu na swoim koncie TT.

Oto pełna treść komunikatu PLK:

Orzeczenie Sędziego Dyscyplinarnego PLK

Sędzia Dyscyplinarny Polskiej Ligi Koszykówki Jakub Kosowski na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r. nałożył karę finansową w wysokości 5000 zł na zawodnika Anwilu Włocławek Ivana Almeidę w związku z jego publicznym wypowiadaniem się na temat pracy sędziów po pierwszym meczu półfinałowym przeciwko Arce Gdynia.



Zawodnikowi przysługuje możliwość odwołania do Komisji Odwoławczej PZKosz w ciągu 7 dni.

Red.

