Ivan Almeida w Estonii – wpadnie też do Polski

Żadna europejska potęga się jednak nie skusiła. Niedawny MVP naszej ekstraklasy i mistrz z Anwilem, następny sezon ma spędzić w estońskim zespole BC Kalev/Cramo z Tallina.

Po ubiegłym sezonie, tak udanym dla Ivana Almeidy (29 lat, 197 cm) i Anwilu, szybko stało się jasne, że efektownie grający zawodnik z Republiki Zielonego Przylądka nie wróci do Włocławka. Główną przyczyną miały być wysokie oczekiwania finansowe zawodnika.

W ubiegłym sezonie w PLK Almeida notował średnie na poziomie 17.3 punktu, 5.5. zbiórki i 2.9 asysty na mecz. Trafiał 47.6 % rzutów z gry. Trafiał Dał się poznać z wszechstronnej, bardzo efektownej gry.

Jak podał serwis Sportando (i potwierdził sam zainteresowany) nowym klubem Almeidy będzie BC Kalev, regularny mistrz Estonii w ostatnich latach, biorący także udział w rozgrywkach rosyjskiej ligi VTB (bilans 6-18 w poprzednim sezonie, 12. miejsce). Oznacza to zatem, że były gracz Anwilu rywalizować będzie w niej ze Stelmetem i powinien przyjechać na mecz do Polski.

Akcentów związanych z PLK w Tallinie jest całkiem sporo – kilka tygodni temu kontrakt z estońskim zespołem podpisał Chavaughn Lewis, a trenerem jest Litwin Donaldas Kairys, prowadzący niedawno Czarnych Słupsk.

