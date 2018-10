Ivan Maras w Stali – klub weterana pod koszem

Solidny czarnogórski center, Ivan Maras (32 lata, 208 cm) został nowym koszykarzem BM Slam Stali. Zamienił w Ostrowie Danilo Tasicia, który nie sprostał oczekiwaniom.

Nowy nabytek Stali to gracz o ogromny doświadczeniu. Ivan Maras zwiedził już wiele uznanych w Europie klubów i może się pochwalić grą w Eurocup, BCL, czy lidze VTB. Swoją karierę zaczynał, jak wielu czarnogórskich koszykarzy, w Buducnosci Podgorica. Potem wybierał kluby z Grecji, grał także w ekipie Tsmoków Mińsk, a w ostatnim sezonie wrócił na południe Europy, by bronić barw Arisu Saloniki.

Poprzednie rozgrywki to 33 spotkania w barwach Arisu. Średnio 23 minuty spędzane na parkiecie, 7,4 punktu i 4,7 zbiórki. Oprócz gry bliżej kosza, decydował się także na rzuty z dystansu (ponad 1 próba na mecz), ale w ostatnim sezonie jego skuteczność była niższa niż 20%.

Marasowi przypadnie w drużynie Wojciecha Kamińskiego rola rezerwowego centra, zmiennika dla Shawna Kinga. Czarnogórzec to gracz w innym typie niż Amerykanin. Lepiej rzuca, jest leworęczny, a w ataku wykorzystuje doświadczenie i maskuje braki atletyczne boiskowym cwaniactwem.

Z klubem najprawdopodobniej pożegna się Danilo Tasic, który nie wybiegł na parkiet w ostatnim spotkaniu, a o niezadowoleniu trenera Kamińskiego z jego postawy można było słyszeć już jakiś czas temu. Serb rozegrał w barwach Stali niecałe 30 minut i w tym czasie zdobył 10 punktów.

Podkoszowi zakontraktowani w tym roku przez klub z Ostrowa to sami boiskowi wyjadacze, którzy do końca kariery mają już raczej bliżej niż dalej. Średnia wieku kwartetu King-Maras-Kowalenko-Nowakowski to aż 33 lata.

Ivana Maras powinien zadebiutować już w najbliższym meczu z MKS Dąbrowa Górnicza (czwartek, 25.10, 19:00).

Grzegorz Szybieniecki, @gszyb

