J.P. Prince w Astorii – MVP ligi wraca do Polski

Najlepszy gracz sezonu 2013/14, jedna z największych gwiazd ostatnich 10 lat w PLK, ale także zawodnik po przejściach. J.P. Prince zamyka skład Enei Astorii Bydgoszcz i spróbuje się odbudować po 2 latach przerwy od poważnego grania.

J.P. Prince (32 lata, 198 cm) to mistrz Polski z Turowem Zgorzelec z 2014 roku. W tamtym też sezonie został wybrany MVP ligi. Rozgrywki 2013/14 zakończył ze średnimi na poziomie 16,4 punktu, 5,3 zbiórki, 3,1 asysty i 35% za 3 punkty.

Amerykanin przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych grał na uznanych uczelniach – Arizona i Tennessee. Karierę międzynarodową rozpoczął w Turcji (Antalya). Potem przez Chiny (Dongguan), Wenezuelę i drugą ligę turecką trafił do Polski.

Po mistrzostwie z Turowem Zgorzelec przeniósł się do Belgii, gdzie także sięgnął po mistrzostwo kraju z drużyną Telenet Oostende. W jego karierze pojawiły się potem Fancja (Cholet Basket, Orelans Loiret i Sharks Antibes), Iran (Teheran) i powrót do Turcji (Trabzonspor).

W ostatnich dwóch latach Prince ma jednak tylko 5 spotkań rozegranych na koncie – w styczniu 2018 roku podpisał kontrakt z Sharks Antibes. Notował wtedy średnio 3 punkty i 2,4 zbiórki w 18 minut gry.









Amerykanin jednak wraca do koszykówki i poważnego grania – jest ostatnim elementem układanki Artura Gronka w Bydgoszczy. Na pozycji numer 3 będzie grał wymiennie z Mateuszem Zębskim, czy Michałem Chylińskim.

Zatrudnienie Prince’a to oczywiście ryzyko, głównie z uwagi na fakt, w jakiej jest obecnie formie. Jednak to ryzyko może się Astorii opłacić – jeśli tylko J.P. będzie w stanie wrócić lub chociaż się zbliżyć do poziomu jaki prezentował w przeszłości (a ma przecież 32 lata, a nie 37), to może się okazać, że ponownie będzie jedną z gwiazd ligi.

Enea Astoria Bydgoszcz przy okazji transferu Prince’a poinformowała także o zamknięciu składu na nadchodzące rozgrywki. Jest to pierwszy zespół w PLK z kompletną drużyną.

GS