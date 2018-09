Jabarie Hinds w Krośnie – nowy strzelec za Jordana

Jeszcze jeden Amerykanin w Mieście Szkła. To zmiana wymuszona kontuzją Johnathana Jordana, ale kibice w Krośnie nie powinni być rozczarowani, nowy gracz wygląda obiecująco.

Nowym rozgrywającym krośnieńskiej drużyny, w miejsce kontuzjowanego Johnathana Jordana, został w środę Jabarie Hinds (25 lat, 180 cm). Amerykanin w NCAA ukończył uczelnię Massachusetts, na której podczas ostatniego roku studiów, w 32. meczach zanotował średnio 14,4 pkt oraz 3 asysty na mecz.

Europejską przygodę z koszykówką rozpoczął w sezonie 2016/2017 w zespole KB Sigal Prishtina (Kosowo). Występował z nią w rozgrywkach Europe Cup, gdzie zdobywał średnio 16 pkt i 6 asyst.

W zeszłym sezonie Amerykanin występował w lidze węgierskiej, w zespole Atomeromu SE. W 34. meczach tamtejszej ekstraklasy nasz nowy rozgrywający zdobywał 15,9 pkt oraz 4,2 asysty na mecz. Trafiał 46% rzutów z gry oraz 37% trójek.

Bardzo atletyczny, leworęczny zawodnik, obdarzony dobrym rzutem z dystansu, powinien dostarczać sporej liczny punktów i być jednym z liderów zespołu z Krosna.

Jednocześnie Miasto Szkła oficjalnie, w sympatycznym dla zawodnika komunikacie, oficjalnie potwierdziło rozwiązanie kontraktu z Johnathanem Jordanem – Amerykanin świetnie spisywał się w sparingach, ale jego kontuzja okazała się zbyt poważna.

