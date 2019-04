Jabarie Hinds z Miasta Szkła królem strzelców 2018/19

Amerykański rozgrywający zespołu z Krosna okazał się strzelcem ligi, notując średnią na poziomie 21.7 punktu na mecz. Klasyfikację zdominowali zawodnicy z dolnej części tabeli.

Klasyfikacja najlepszych strzelców:

1. Jabarie Hinds (Miasto Szkła Krosno) śr. 21,70

Rozgrywający Miasta Szkła ciągnął swój zespół przez cały sezonu, jednak nie przyniosło to pożądanego efektu w postaci utrzymania w PLK. Mimo to jego statystyki robią duże wrażenie. Leworęczny, świetnie kozłujący Hinds zdobywał punkty z ogromną łatwością. Trafiał za 3 ze skutecznością 40% i 47,1% za 2.

Amerykanin w 21 meczach (na 30 rozegranych) zdobywał 20 i więcej punktów, a rekordem jest 38 oczek rzuconych GTK Gliwice w pierwszej rundzie. To także rekord tego sezonu.

2. Joe Thomasson (TBV Start Lublin) śr. 19,33

3. Omar Prewitt (Legia Warszawa) śr. 18,30

4. Justin Bibbins (Polpharma Starogard Gd.) śr. 17,67

5. Tre Bussey (Polpharma Starogard Gd.) śr. 17,60

6. Rod Camphor (Spójnia Stargard) śr. 16,94

7. Cleveland Melvin (MKS Dąbrowa Górnicza) śr. 16,90

8. Josh Bostic (Arka Gdynia) śr. 16,71

9. James Florence (Arka Gdynia) śr. 16,55

10. Myles Mack (GTK Gliwice) śr. 15,72

*Anthony Hickey, który rozegrał 15 meczów w PLK i odszedł w trakcie sezonu, miał średnią 21,1 punktu.

Najlepszy z Polaków – Paweł Kikowski – zajął 13. miejsce w tej klasyfikacji, ze średnią 15.2 punktu na mecz.

W ubiegłym roku najlepszym strzelcem PLK był Anthony Beane z Legii Warszawa, który zdobywał średnio 22.6 pkt. Oznacza to, że w ostatnich dwóch sezonach królowie strzelców pochodzili z drużyn, które zajęły ostatnie miejsce w tabeli.

