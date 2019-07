Jacek Jarecki w Starcie Lublin – doświadczenie i rzut

Po sezonie w Koszalinie i walce o utrzymanie Jacek Jarecki przenosi się do Lublina, gdzie będzie chciał wrócić do gry o playoffy. 30-letni skrzydłowy uzupełni polską rotację TBV Startu i najprawdopodobniej zastąpi w składzie Marcina Dutkiewicza.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Jacek Jarecki (30 lat, 196 cm) ma za sobą sezon w barwach AZS-u Koszalin, który choć pozytywnie skończył się pod względem sportowym, tak już finansowo i organizacyjnie był ruchem niestety złym. Wcześniej Jarecki grał w Turowie Zgorzelec, a także 3 lata spędził w Polfarmexie Kutno.

W minionych rozgrywkach był jednym z podstawowych Polaków w rotacji Marka Łukomskiego. Grał średnio 23 minuty i zdobywał w tym czasie 7,6 punktu przy 36% skuteczności w rzutach za 3 punkty. Dokładał do tego także 1,4 zbiórki.

Polski skrzydłowy przenosi się tego lata do Startu Lublin, który będzie jego piątym klubem w PLK. Wiele wskazuje na to, że w składzie zastąpi Marcina Dutkiewicza i będzie uzupełnieniem już skompletowanej polskiej rotacji.

Ważne kontrakty mają Michael Gospodarek, Mateusz Dziemba, Wojciech Czerlonko, Kacper Borowski i Roman Szymański.

RW

Nowe kontrakty, nazwiska i składy wszystkich drużyn na sezon 2019/20 – są TUTAJ >>