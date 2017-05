Jacek Łączyński o Anwil – Czarni: Piekiełko vs piekiełko

– Szóstymi zawodnikami obu tych drużyn są hale, do tego dochodzą kwestie pozaboiskowe, coś tam trener Stelmahers powiedział nie tak o Włocławku. Będą w tej serii wielkie emocje – przewiduje były reprezentant Polski.

– Brak Michała Chylińskiego to kolosalna różnica – rotacja Polaków i graczy obwodowych się zmniejsza. Tym bardziej, że Michał to strzelec, który może trafić sześć trójek pod rząd – mówi o kłopocie Anwilu były reprezentant Polski.

– Są we Włocławku gracze, którzy Michała mogą zastąpić, ale w Anwilu znów mówi się: „Cholera, mamy pecha”. Przecież w zeszłym roku Robert Skibniewski złamał rękę.