Jacek Łączyński o Anwilu: James Washington to fantastyczny człowiek

– Między Amerykaninem i Kamilem są kapitalne relacje, to dusza człowiek, można zobaczyć, jak się zachowuje na czasie. Jak siedzi na ławce, to nie ma żadnego zdenerwowania – mówi o rozgrywających lidera PLK były reprezentant Polski.

Anwil Włocławek wygrał 11 meczów z rzędu i jest pewny pierwszego miejsca przed play-off, więc o tej drużynie – atutach pod koszem i na obwodzie, rozgrywających i Nemanji Jaramazie rozmawialiśmy z Jackiem Łączyńskim w SklepKoszykarza Studio.

Rozmowa została nagrana przed niedzielnym meczem z Polskim Cukrem Toruń.