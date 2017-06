Jacek Winnicki – skąd to odejście do Dąbrowy?

Zdobył historyczny srebrny medal z Polskim Cukrem, ale zamiast szykować się na europejskie puchary, schodzi o jeden szczebel. Ważną rolę odgrywają w tym transferze sprawy rodzinne.

Pierwsze plotki – jak się wówczas wydawało – o przejściu Jacka Winnickiego do Dąbrowy, można było usłyszeć już w zimie. Z jednej strony wydawało to się możliwe, z drugiej – było zdecydowanie za wcześnie, by traktować je poważnie.

W play-off te informacje zaczęły wracać, z kilku źródeł usłyszeliśmy, że Winnicki już nawet podpisał porozumienie z Dąbrową – wspominał o tym zresztą „Przegląd Sportowy”.

Teraz wątpliwości nie ma – w Toruniu zdają sobie sprawę z tego, że ich trener odchodzi do Zagłębia, klub z Dąbrowy jego angaż ogłosi pod koniec miesiąca.

Z względami rodzinnymi trudno dyskutować, jednak sportowo i finansowo przejście do MKS będzie dla Winnickiego krokiem do tyłu – to Polski Cukier stara się złożyć wyższy, może nawet 8 mln budżet, podczas gdy w Dąbrowie Górniczej przyznają, że chcą wydać mniej pieniędzy niż ostatnio.

I jeśli w Toruniu plan występów w pucharach się powiedzie, to zbudowany za nie zespół na pewno będzie kandydatem do medalu. Dąbrowa? Za wcześnie, by mówić o celach, ale wstępnie w Zagłębiu myślą o wyzwaniu podobnym do tegorocznego – awansie do play-off, walce o półfinał.

Winnicki w Dąbrowie zastanie sytuację o tyle dobrą, że w zespole pozostał trzon polskich zawodników – Piotr Pamuła, Bartłomiej Wołoszyn, Witalij Kowalenko oraz Jakub Parzeński. Ten zestaw klub chciałby uzupełnić jeszcze o dwóch Polaków, a potem – już z trenerem – szukać obcokrajowców.

