Jack Salt – mistrz NCAA zagra w Treflu Sopot

Reprezentant Nowej Zelandii i mistrz ligi uniwersyteckiej z uczelnią Virginia z 2019 roku, Jack Salt, został nowym środkowym Trefla. W zespole Marcina Stefańskiego brakuje już tylko jednego gracza do zamknięcia składu.

Jack Salt (23 lat, 208 cm) będzie dopiero debiutował w profesjonalnej koszykówce, ale za to ma za sobą bogatą karierę w lidze akademickiej, którą zwieńczyło mistrzostwo w ostatnim sezonie. Nowozelandczyk to absolwent uczelni Virginia, która w finale March Madness 2019 pokonałą Texas Tech.

W finale Salt zagrał jednak tylko 4 minut i nie zdobył punktu. W całym sezonie notował średnie na poziomie 3,7 punktu, 3,7 zbiórki i 0,3 bloku, spędzając na boisku niecałe 17 minut. Trafiał 60% rzutów z gry.

Choć nie ma jeszcze żadnego doświadczenia z gry w Europie, to jednak kilka lat spędzonych na topowej uczelni w Stanach Zjednoczonych powinno sprawić, że Salt poradzi sobie w PLK. W Treflu będzie jedynym nominalnym środkowym, więc i bardzo odpowiedzialne zadanie na niego czeka, szczególnie w obronie.

Salt raczej z blokowania rzutów nie słynął. Można także mieć małe obawy o problemy z faulami, w które może czasem wpadać. Mimo to w Sopocie muszą wierzyć, że Jack będzie łatał dziury w drużynowej defensywie i skutecznie utrudniał rzuty z pomalowanego.

Nowozelandczyk w ataku odgrywał na uczelni marginalną rolę. W Sopocie także raczej będzie jedną z dalszych opcji ofensywnych, jeśli weźmiemy pod uwagę potencjał zawodników obwodowych – Carlosa Medlocka i Camerona Ayersa. Treflowi brakuje już do zamknięcia składu tylko jednego zawodnika – niskiego skrzydłowego. Według zapowiedzi, będzie to gracz zagraniczny.

GS

