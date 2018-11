Jak co sezon – AZS Koszalin tradycyjnie wyrzuca trenera

Dragan Nikolić przestał pełnić funkcję trenera zespołu z Koszalina – dowiadujemy się nieoficjalnie. Tymczasowym szkoleniowcem ma zostać dotychczasowy asystent Rafał Frank. To już jedenasty taki sezon sezon z rzędu…

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>

Przedstawiciele klubu zapowiadali, że tym razem będzie inaczej i AZS po raz pierwszy od 10 lat nie zwolni trenera w trakcie sezonu. Nic z tych rzeczy – zaczęło się od bilansu 0-6 i nastąpiła rewolucja, której wszyscy, znający koszalińskie realia się spodziewali.

I tak jak czasem AZS zwalniał trenerów na wyrost, tak tym razem ta decyzja wydaje się wręcz spóźniona. Ani w końcówce poprzedniego sezonu, ani na początku tego nie było widać zbyt wielu przesłanek sugerujących, że serbski szkoleniowiec Dragan Nikolić prowadzi klub w dobrym kierunku. Cudzoziemski zaciąg oparty o aż trzech jego rodaków nie wypalił, nie udało się zbudować chemii w zespole, rotacja (zwłaszcza polskimi graczami) bywała dziwaczna, a AZS na boisku prezentował się najsłabiej w lidze.

AZS dokonywał zmiany trenera w każdym sezonie od rozgrywek 2008/09. Tymczasowym następcą zwolnionego Serba ma być Rafał Frank, trwają poszukiwania pierwszego szkoleniowca, który zasiądzie na najbardziej chybotliwym krześle w polskim baskecie.

Trenerzy zwalniani przez AZS w trakcie ostatnich 10 sezonów:

2018/19 Dragan Nikolić (0-6)

2017/18 Dariusz Szczubiał (1-6)

2016/17 Piotr Ignatowicz (7-15)

2015/16 David Dedek (11-14)

2014/15 Igor Milicić (18-8)

2013/14 Zoran Sretenović (0-4)/ Gasper Okorn (9-9)

2012/13 Teo Cizmić (9-8)

2011/12 Tomasz Herkt (4-8)

2010/11 Charles Barton (0-2)

2009/10 Rade Mijanović (3-5)

2008/09 Dariusz Szczubiał (0-4)

Nasz komentarz na temat sytuacji panującej w AZS Koszalin – TUTAJ >>

TS

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>