Jaka reprezentacja Polski w 2023 roku? Na kogo czekamy?

Łukasz Kolenda, Marcel Ponitka, Aleksander Balcerowski i Aleksander Dziewa mogą stanowić o sile kadry za 4 lata. Średnia wieku w reprezentacji, która właśnie wywalczyła awans na Mistrzostwa Świata to blisko 30 lat i większości graczy na kolejnych wielkich imprezach już nie zobaczymy.

Obecny skład

Średnia wieku w dwunastce reprezentacji w tym okienku to prawie 30 lat. Większość reprezentantów już raczej na następne Mistrzostwa Świata (jeśli na nie awansujemy), nie pojedzie. W tej grupie są niemal na pewno Maciej Lampe (34 lata), Adam Hrycaniuk (34 lata) i Łukasz Koszarek (35 lat).

W 2023 roku Aaron Cel będzie miał 36 lat, a AJ Slaughter 35, co raczej też nakazuje sądzić, że ich kariera reprezentacyjna nie będzie dalej trwać. 33 i 34 lata będą mieli Adam Waczyński, Kamil Łączyński, Karol Gruszecki i Krzysztof Sulima.

Jak może wyglądać kadra za 4 lata?

Przyjęło się, że najlepszy okres dla koszykarza to 28-32 lata. Teraz te widełki trochę rozciągają się dalej, do 33-34 lat. W tym przedziale wiekowym latem 2023 roku będą Michał Sokołowski (30 lat) i Mateusz Ponitka (30 lat). Jako etatowego kadrowicza trzeba także doliczyć Tomasza Gielo, który jest rówieśnikiem Mateusza Ponitki.

Wciąż nie można zapominać o Przemysławie Karnowskim i Michale Michalaku, kolejnych graczy z rocznika 1993.

W kadrze seniorów zagrali już także Marcel Ponitka (rocznik 1997), Mikołaj Witliński (1995) i Łukasz Kolenda (1999). Z młodych talentów na pewno trzeba także wymienić Dominika Olejniczaka (rocznik 1996), Aleksandra Dziewę (1997), Aleksandra Balcerowskiego (2000) i Adriana Boguckiego (1999). Mając w kadrze już Gielo i Karnowskiego, zakładamy, że tylko dwójce uda się przebić do dwunastki.

Z zawodników powołanych na to okienko są jeszcze Dariusz Wyka i Mathieu Wojciechowski. Pierwszy będzie miał latem 2023 31 lat, a drugi 30. Ich miejsce w reprezentacji w dużej mierze może zależeć od dalszego rozwoju w PLK. Również uwzględniony w szerokiej kadrze Jarosław Zyskowski będzie miał wtedy 30 lat i on może uzupełnić skład na obwodzie takiej kadry.

Doświadczenie w Hiszpanii zbierają także młodzi Andrzej Pluta Junior i Filip Siewruk, choć dla nich okres 4 lat może okazać się jeszcze niewystarczający, aby wskoczyć na poziom pierwszej reprezentacji. Do tego na ich pozycjach jest bardzo duży tłok. Zobaczymy też, jak w NCAA rozwinie się potencjał brani Jana i Szymona Wójcików, dość trudno to w tym momencie miarodajnie ocenić. Nie wiadomo też, czy PZKosz zdecyduje się ponownie szukać zawodników zagranicznych poprzez naturalizację.

Realistyczny scenariusz?

PG Łukasz Kolenda/Marcel Ponitka

SG Mateusz Ponitka/Adam Waczyński/ Michał Michalak

SF Michał Sokołowski/Jarosław Zyskowski/Mathieu Wojciechowski

PF Tomasz Gielo /Aleksander Dziewa

C Przemysław Karnowski/Aleksander Balcerowski

Taką kadrę możemy zobaczyć już za 4 lata. W składzie wciąż widzimy doświadczonego kapitana, Adama Waczyńskiego. Strzelec dystansowy nie aż tak bazujący na fizyczności w wieku 34 lat wciąż może być graczem wysokiej klasy.

A może widzicie to inaczej?

Grzegorz Szybieniecki