Jakie kursy na mistrza? Stelmet liderem, Anwil goni

Mistrzowie Polski pozostają (jeszcze) faworytem bukmacherów, ale ich notowania w ostatnich tygodniach wyraźnie osłabły. Anwil jest ceniony coraz wyżej, za trzeciego pretendenta uznawany jest Polski Cukier.

W trakcie sezonu kurs na zdobycie mistrzostwa przez Stelmet wynosił zwykle 1.50. Kilka tygodni temu było to już 1.65. W tym momencie bukmacherzy płacą już 2.20 – ewidentnie kilka tygodni gorszych występów dało do myślenia także bukmacherem i grającym.

Jednocześnie sukcesywnie spada kurs na Anwil – w tym momencie jest to już tylko 3.00. Przypomnijmy, że obie te drużyny mogą się spotkać już w półfinale.

Aktualne kursy na zdobycie mistrzostwa Polski prezentują się następująco:

Stelmet Enea – 2.20

Anwil – 3.00

Polski Cukier – 4.50

BM Slam Stal – 6.50

Rosa – 22.00

MKS Dąbrowa – 22.00

King – 35.00

PGE Turów – 40.00

