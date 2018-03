Jakie kursy na mistrza w PLK? Stelmet, Anwil, reszta daleko…

Mistrzowie Polski, mimo szeregu potknięć w sezonie zasadniczym, pozostają zdecydowanym faworytem do wygrania mistrzostwa w tym sezonie. Drugim z kandydatów jest zespół z Włocławka.

Przy okazji zamknięcia okienka transferowego mieliśmy wzmocnienia w czołowych drużynach, ale w niedużym stopniu zachwiało to ligową hierarchią. Poza Stelmetem, realistyczne szanse zdaniem bukmacherów ma już tylko Anwil.

Na dziś, kursy na zdobycie złotego medalu wyglądają tak:

Stelmet Enea – kurs 1.65

Anwil – 3.75

Polski Cukier – 15.00

MKS Dąbrowa – 18.00

BM Slam Stal – 20.00

Rosa – 30.00

Trefl – 30.00

Polpharma – 30.00

King – 30.00

TBV Start – 40.00

