Jakov Mustapić w Szczecinie – King bardzo ofensywny

Były gracz Miasta Szkła Krosno, a obecnie reprezentant Chorwacji, został nowym graczem Kinga Szczecin. To kolejne wzmocnienie zespołu prowadzonego przez trenera Budzianuskasa – po Clevelandzie Melvinie i Benie McCauleyu.

W Szczecinie nie zwalniają tempa transferowego. Właśnie ogłoszono podpisanie kontraktu z Jakovem Mustapiciem, byłym graczem Miasta Szkła Krosno, a także aktualnym reprezentantem Chorwacji. Wcześniej kontrakty podpisało już dwóch innych graczy zagranicznych – Cleveland Melvin i Ben McCauley.

W rozgrywkach 2017/18 Jakov Mustapić bronił barw Miasta Szkła Krosno, dla którego zdobywał średnio 11,5 punktu i zbierał 4,7 piłki, trafiał 43% rzutów z gry, ale tylko niecałe 27% za 3 punkty. W ostatnim sezonie występował w Cedevicie Zagrzeb, a także w KK Vrijednosnice Osijek. W pierwszym klubie o minuty było ciężko, jednak już w drugim był liderem, ze średnią prawie 16 punktów na mecz.

Jakov to reprezentant Chorwacji, choć nie można zapominać, że dostał się do kadry głównie z uwagi na reformę FIBA i brak możliwości gry w reprezentacji największych gwiazd chorwackiego basketu. Jak widać na wideo poniżej, potrafił jednak dobrze wywiązywać się ze swojej roli.

Nie umniejsza to jednak jego klasie. King Szczecin dokłada do swojego składu uniwersalnego obrońcę, który może grać na kilku pozycjach obwodowych. To bardzo wartościowe wzmocnienie, który być może wypełni lukę w składzie po Martynasie Paliukenasie.

GS

