Jakub Dłoniak w Gliwicach – więcej ognia w polskiej rotacji

Znana, barwna postać i bardzo już doświadczony strzelec. Jakub Dłoniak podpisał kontrakt z GTK Gliwice, trenuje już z zespołem i ma zagrać już w najbliższy piątek, w meczu przeciwko Kingowi Szczecin.

GTK całkiem optymistycznie zaczęło sezon, w pierwszych kolejkach pokonało m.in. MKS Dąbrowa, były też udane występy w Alpe Adria Cup. W ostatnich tygodniach ewidentnie jednak coś się zacięło. Skończyły się nie tylko zwycięstwa (bilans w PLK to 2-5), ale również niezła gra, ostatnie porażki, zwłaszcza ta u siebie ze Stalą, to także fatalny styl gry zespołu z Gliwic.

Naturalne stało się, że potrzeba wzmocnień. Szykowane są także zmiany wśród cudzoziemców, bowiem Brian Dawkins i Tanel Kurbas nie spełnili oczekiwań. Tymczasem jednak udało się wzmocnić polską rotację, bezrobotnym ostatnio, weteranem.

Jakub Dłoniak (35 lat, 194 cm) w ubiegłym sezonie w Koszalinie notował średnio 10.5 punktu na mecz, trafiał 45.7% rzutów z gry oraz 38.5% trójek. Leworęczny strzelec, najczęściej grający na trójce, występuje w PLK od sezonu 2010/11, grał już m.in. w Zielonej Górze, Radomiu, Lublinie i Wrocławiu.

W swoim najlepszym roku w Jeziorze Tarnobrzeg zdobywał 20.5 punktu na mecz, co dało mu tytuł króla strzelców ekstraklasy. Od tamtego czasu (rok 2012) nie udało mu się już jednak zbliżyć do tak dobrych statystyk. Przed tym sezonem trenował indywidualnie w rodzinnym Gorzowie Wlkp.

