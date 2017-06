Jakub Dłuski w Krakowie – będzie siła pod koszem R8

30-letni środkowy, specjalista od awansów do PLK, uzgodnił warunki kontraktu z beniaminkiem I ligi. I na tym poziomie rozgrywek będzie bardzo mocny.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Jakub Dłuski to typowy gracz z pogranicza PLK i I ligi – do ekstraklasy wchodził trzykrotnie, z ŁKS, Polfarmeksem oraz Miastem Szkła, ale po nawet dobrych sezonach (10,8 punku oraz 8,1 zbiórki w Łodzi, a teraz odpowiednio 7,7 oraz 5,8 ostatnio w Krośnie) zdecydowanie bardziej ceniony był o klasę niżej. I tak ma być tym razem.

Według naszych informacji Dłuski praktycznie uzgodnił warunki umowy z R8 Basket Kraków i w przyszłym sezonie będzie reprezentował zespół Rafała Knapa. Jak na rozgrywki I ligi to spore wzmocnienie – Dłuski to doświadczony, silny, trudny do przestawienia pod koszem gracz.

Ale też nie ostatni gracz tej formacji, którego krakowianie chcieliby sprowadzić – R8 interesuje się także Mateuszem Bartoszem oraz Adamem Linowskim.

Z poprzedniego sezonu w R8 zostają Patryk Pełka, Wojciech Pisarczyk, Jakub Załucki, Marcin Malczyk, Michał Baran, Michał Hlebowicki, Kapcer Stalicki, Piotr Renkiel i Piotr Stępak. Umowę na nowy sezon ma już Michael Hicks.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>