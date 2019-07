Jakub Dłuski nie zagra w Astorii – nieoczekiwany koniec kariery

Doświadczony podkoszowy beniaminka z Bydgoszczy zakończył przygodę z profesjonalną koszykówką z powodów zdrowotnych. Jakub Dłuski pozostanie w Astorii w roli trenera młodzieży.

Treść oficjalnego komunikatu Enea Astorii Bydgoszcz:

„Informujemy, że Jakub Dłuski w przyszłym sezonie nie będzie reprezentował naszych barw. Nasz wychowanek zdecydował się zakończyć swoją sportową karierę z powodu problemów zdrowotnych. Kuba, dziękujemy Ci za wszystko, w tym wywalczony przed dwoma miesiącami awans do PLK!”

Jakub Dłuski Coś się kończy, coś się zaczyna…Nasz wychowanek Jakub Dłuski oraz prezes klubu Bartłomiej Dzedzej mają ważną informację do przekazania naszym kibicom. Kuba dziękujemy! I trzymamy kciuki za nowe wyzwania!#AstaTeam#Buba#RazemMożemyWięcej Opublikowany przez Enea Astoria Bydgoszcz Czwartek, 18 lipca 2019