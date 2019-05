Jakub Dłuski: Ten awans to spełnienie marzeń

– W Bydgoszczy raczej starano się z nas ściągać presję niż ją dodatkowo nakładać – o sezonie zakończonym powrotem Enea Astorii do ekstraklasy, opowiada doświadczony środkowy Jakub Dłuski.

Pamela Wrona: 13 lat minęło odkąd Astoria Bydgoszcz, razem z Tobą, ostatni raz zagrała na najwyższym szczeblu. Jak się okazało, sezon 2018/19 dał nie tylko powrót do rodzinnego miasta, ale i powrót do ekstraklasy!

Jakub Dłuski: Zgadza się, tamten sezon oznaczał właściwie upadek klubu i trzeba było zaczynać wszystko od nowa. 13 lat ciężkiej pracy wielu wspaniałych ludzi i jestem tutaj z powrotem. Mogę się cieszyć, że mój ukochany klub wraca na salony polskiej koszykówki.

Wiesz już doskonale jak smakuje awans. Czy ten jest w jakimś sensie wyjątkowy, biorąc pod uwagę fakt, że Bydgoszcz to Twoje rodzinne miasto?

Z całą pewnością! Awans u siebie w mieście, w klubie, w którym się wychowało, ze wsparciem rodziny i przyjaciół na trybunach to jak spełnienie marzeń. Cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć!

Co skłoniło Cię do powrotu? Czym przekonała Cię Astoria?

Właściwie to nie trzeba było mnie przekonywać (śmiech). Wiedziałem, że to jest ten moment, żeby nasze drogi ponownie się zeszły. Klub miał ambitne plany, a ja chciałem ustabilizować życie rodzinne. Wszystko ułożyło się tak jak miało.

Miałeś jakieś obawy przed nadchodzącym sezonem? Wspomnę, że wcześniej miałeś dość trudny sezon w R8 Basket Kraków, a teraz Astorię poprowadzić miał zupełnie nowy trener.

Po sezonie w Krakowie wiedziałem, że chcę czegoś innego. Astoria jako klub i organizacja to przeciwieństwo R8, dlatego obawy nie były jakieś duże.



ŁKS Łódź, Miasto Szkła Krosno, Polfarmex Kutno – znowu miałeś nosa, bo decyzja okazała się chyba dobrym wyborem.

W tym momencie mogę powiedzieć, że bardzo dobrym. Nie wiem czy mam nosa do klubów czy po prostu szczęście.

Można powiedzieć, że już wcześniej podjąłeś jedną dobrą – wybrałeś koszykówkę zamiast ścieżki muzycznej…

No tak, zaczynałem od szkoły muzycznej. Skończyłem nawet pierwszy stopień, który trwa 6 lat. Zmiana jednak musiała nastąpić. Moi rodzice widzieli, że się męczę w szkole muzycznej i pewnego dnia zaproponowali szkołę sportową. Tak to wszystko się zaczęło i w koszykówkę bawię się do dzisiaj.

Wracając do Astorii. Od jakiegoś czasu zmagałeś się z problemami zdrowotnymi. W ogólnym rozrachunku, jaki to był sezon dla Jakuba Dłuskiego?

Indywidualnie chyba jeden z najcięższych w życiu. W lipcu miałem operacje kręgosłupa, przez co moje granie w sezonie generalnie stało pod znakiem zapytania. Na szczęście udało się wrócić bardzo szybko, ale nie ukrywam, że stabilizacji formy szukałem przez całe rozgrywki.

Brak przygotowań w sierpniu i wrześniu z drużyną też na pewno nie pomógł. Mecze dobre przeplatałem z gorszymi. Finalnie jednak udało się zrobić awans, a ja byłem ważnym elementem tej drużyny. Koszykówka to sport zespołowy i jako zespół jesteśmy rozliczani, a tu lepiej być nie mogło!

Co, Twoim zdaniem zadecydowało o tym, że to wam udało się wygrać ligę?

Bardzo wiele rzeczy składa się na sukces końcowy i ciężko powiedzieć co było decydujące. My po prostu mieliśmy komfort pracy i skupialiśmy się tylko na najbliższym spotkaniu. Raczej starano się z nas ściągać presję niż ją dodatkowo nakładać. Nie spalaliśmy się, zawsze gdy mieliśmy najważniejsze spotkania wspinaliśmy się na wyżyny naszych możliwości.

Spodziewałeś się, że w finale będzie aż 3:0 na Waszą korzyść? To raczej Śląsk początkowo stawiany był w roli faworyta.

Przed meczem ze Śląskiem wiedziałem, że stać nas na awans, ale byłem umiarkowanym optymistą. Na naszą wygraną 3:0 na pewno bym nie postawił (śmiech).

Co okazało się najbardziej pomocne? Doświadczenie, a może po prostu chłodna głowa?

Chyba obydwie te rzeczy. W najważniejszych momentach potrafiliśmy zachować chłodne głowy, co pewnie bezpośrednio jest związane z doświadczeniem.

Złote medale masz już 4, grałeś też w ekstraklasie. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś osiągnąć do końca swojej kariery?

Chciałbym po prostu grać dobrze i o jak najwyższe cele, czerpać radość z gry.

Czy będziesz gotowy do gry w PLK w następnym sezonie?

Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to na pewno tak. Z Astorią jestem związany jeszcze jednorocznym kontraktem. Później zobaczymy, co czas pokaże!

Pamela Wrona, @Pamela_Wrona

