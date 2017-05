Jakub Garbacz – następca „Żołnierza” w Asseco?

Jeśli Przemysław Żołnierewicz odejdzie, z czym w Gdyni się liczą, to zastąpi go najpewniej 23-letni rzucający, który ostatnie dwa lata spędził w Kingu Szczecin.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Po sezonie, w którym Asseco Przemysława Frasunkiewicza pokazało się z dobrej strony, widoczne są na rynku dwa trendy – wiele klubów PLK chce czołowych graczy z Gdyni (Filip Matczak już odszedł, oferty dostają Krzysztof Szubarga i Przemysław Żołnierewicz), a wielu młodszych graczy chce grać właśnie w Asseco, aby w tej sposób zainwestować w swoją karierę.

W Gdyni zdają sobie sprawę, że ciężko będzie im się licytować z silniejszymi i bogatszymi klubami o „Szubiego” i „Żołnierza” – tego drugiego chcieliby m.in. w Radomiu, Toruniu, Zgorzelcu czy Ostrowie Wlkp. Asseco przedstawi Żołnierewiczowi ofertę – podobnie jak Szubardze – ale liczy się z tym, że inni zaproponują większe pieniądze.

Do zastąpienia Żołnierewicza najbliżej obecnie Jakubowi Garbaczowi. W minionym sezonie 23-letni rzucający zagrał w 30 meczach Kinga Szczecin – średnio po 14 minut, w których zdobywał po 4,3 punktu. Najwięcej, po 11 „oczek”, zdobywał w meczach z Asseco i Polskim Cukrem.

W przedostatnim spotkaniu sezonu, z Polfarmeksem, koszykarz doznał kontuzji pleców: po próbie wsadu niebezpiecznie wylądował na parkiecie i uderzył plecami w konstrukcję kosza. Jego przerwa ma potrwać jeszcze kilka tygodni, ale na nowy sezon Garbacz powinien być gotowy.

Urodzony w Radomiu Garbacz w niższych ligach reprezentował Rosę, SMS PZKosz Władysławowo, Polfarmex Kutno oraz GKS Tychy.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>