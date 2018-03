Jakub Garbacz – to nie był tylko jeden wyskok

Rewelacyjne 29 punktów i 7/10 z dystansu przeciwko Anwilowi robi wrażenie, ale nie jest wcale wielkim zaskoczeniem. Jakub Garbacz to już dobry zawodnik, a w Asseco robi wyraźne postępy.

Trudno o lepsze miejsce na życiowy występ, niż niezdobyta od wieków Hala Mistrzów we Włocławku. Jakub Garbacz w niedzielę błyszczał tam od samego początku – już w pierwszej kwarcie 5 razy trafił z dystansu. Doskonały występ skończył z 29 punktami, trafił 7/10 za 3 punkty. Asseco wygrało 105:92.

W ostatnich tygodniach i miesiącach Garbacz (197 cm, 1994 r.) zaliczał już bardzo dobre występy. Rzucił 16 punktów Stali, miał 22 przeciwko Legii, doskonały mecz zagrał przeciwko Rosie, gdy był najlepszym zawodnikiem na boisku – trafił 6 z 9 trójek, notując 23 punkty i 9 zbiórek.

W całym sezonie w Asseco, pierwszym po dwóch latach w Szczecinie, notuje średnie na poziomie 11.1 punktu i 2.6 zbiórki na mecz. Spędza też na boisku więcej czasu – prawie 26 minut wobec 14 minut w poprzednim sezonie, ale lepsze cyferki nie są tylko efektem dłuższego czasu gry.

Za zaufanie i minuty Garbacz rewanżuje się bowiem coraz lepszą skutecznością. W Asseco trafia już bardzo dobre 43.3 % rzutów z dystansu, w poprzednim sezonie w Kingu było to 36.7%. Rzuty za 2 punkty jeszcze mocniej poszły w górę – z 39.6% aż na 61.9%! Dynamiczny zawodnik zdecydowanie nie ogranicza się do polowania na rzuty z dystansu, niewielu graczy w lidze tak dobrze biega do kontry ja on.

Całość rzutów z gry w kolejnych sezonach? 27%, potem 38%, a teraz już 47.9%, a przecież prób też jest coraz więcej. W najbliższą sobotę strzelec Asseco skończy 24 lata – wszystko przed nim, jeśli nadal będzie robił tak regularne, wyraźne postępy.

