Jakub Garbacz w Stali – nowa szansa dla strzelca

Dynamiczny specjalista od rzutów z dystansu podpisał 2-letni kontrakt z Argedem BM Slam Stalą Ostrów. Jakub Garbacz po grze w Gdyni, dostanie szansę u Jacka Winnickiego.



Grający zwykle na pozycji rzucającego obrońcy, Jakub Garbacz (25 lat, 197 cm) zrobił sporo apetytu kibicom ekstraklasy swoimi obiecującymi występami w Kingu Szczecin. W Asseco/Arca występował przez 2 sezony. W drugim, przy już gwiazdorskim i międzynarodowym składzie, jego rola znacząco zmalała. W Ostrowie powinien dostać szansę na odbudowanie pozycji i pokazanie pełni możliwości.

W ubiegłym sezonie w Arce jego minuty spadły z 27 do zaledwie 13 na mecz. Notował średnio 3.1 punktu (rok wcześniej 12.1), trafiał tylko 31.5 % rzutów z gry, w tym 29.2% za 3 punkty. Tymczasem we wcześniejszym sezonie, przy znacznie większej liczbie rzutów, jego skuteczność z dystansu wynosiła aż 45.2 %.

Zespół z Ostrowa, który poprowadzi w tym sezonie Jacek Winnicki, w ostatnich ruszył z budową nowego składu. W tym tygodniu poinformowano także o kontraktach Daniela Szymkiewicza i Pauliusa Dambrauskasa. W tej konfiguracji Garbacz będzie istotnym elementem, jeśli chodzi o niezbędne zagrożenie rzutami z dystansu.

