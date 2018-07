Jakub Karolak oficjalnie w Warszawie – będzie liderem Legii?

Doświadczony już strzelec to jakość w polskiej rotacji, jakiej Legia nie miała w poprzednim sezonie. Jakub Karolak do stolicy przeniósł się po 2 sezonach w Treflu Sopot.

Kontrakt Jakuba Karolaka (25 lat, 196 cm) był tajemnicą poliszynela już od dobrego miesiąca, ale Legia zdecydowała się na potwierdzenie transferu dopiero teraz. Jakość jej zestawu polskich graczy była jednym z powodów bardzo nieudanego sezonu – ten ruch jest z pewnością krokiem w lepszym kierunku.

Gra w Legii to także szansa dla Jakuba Karolaka, aby pokazać się w większej roli niż w Sopocie. Po obiecującej grze w Zgorzelcu, w Treflu nie zawsze dostawał tyle szans, ile można się było spodziewać, zazwyczaj był rezerwowym rzucającym.

W minionym sezonie w PLK zdobywał średnio 10.5 punktu, miał 2.3 zbiórki oraz 1 asystę na mecz. Trafiał 58.8 % rzutów za 2 punktu oraz solidne 38% z dystansu.

Swój najlepszy mecz w barwach Trefla zagrał w derbach przeciwko Asseco. Nie tylko zdobył 29 punktów (6/8 za 3 pkt), ale trafił również niesamowity rzut na zwycięstwo. (wideo poniżej)

W Legii Karolak będzie najprawdopodobniej kluczowym polskim graczem, występując tradycyjnie na pozycjach 2-3. Choć oczywiście o rolach w zespole będzie można rozmawiać, gdy poznamy zestaw cudzoziemców w Warszawie. W najbliższych dniach można zaś spodziewać się potwierdzenia kontraktu Sebastiana Kowalczyka.

